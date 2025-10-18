Diretta Lecce Sassuolo streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la settima giornata di Serie A.

DIRETTA LECCE SASSUOLO (RISULTATO 0-0): FALCONE ATTENTO SU LAURIENTÉ E VRANCKX

Il Lecce parte con decisione: Pierotti sfida Doig sulla fascia e serve Ramadani, che prova la conclusione ma calcia alto sopra la traversa. Il Sassuolo risponde con un possesso palla ordinato e preciso, anche se manca incisività nella zona centrale del campo. Al 14’ ci prova Danilo Veiga, che si inserisce in area e conclude, ma Muric blocca senza difficoltà. Al 18’ è la volta di Laurienté, ma il suo tiro non impensierisce Falcone. Stesso esito al 22’, quando Vranckx tenta la conclusione dalla distanza: palla facile tra le braccia del portiere giallorosso. (agg. di Fabio Belli)

COME SEGUIRE LA DIRETTA LECCE SASSUOLO IN STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento in tv con la diretta Lecce Sassuolo è su DAZN1 – numero 214 del decoder satellitare – la stessa piattaforma garantirà la diretta streaming video ai suoi abbonati.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci al via della diretta Lecce Sassuolo, naturalmente il grande protagonista di questa partita è Eusebio Di Francesco che ha allenato la squadra neroverde per cinque stagioni, l’ha portata in Serie A al primo tentativo dominando il campionato (al netto di un lieve calo nel finale) e poi addirittura in Europa League (eliminazione ai gironi), ricordando che al primo anno nel massimo campionato era stato esonerato a favore di Alberto Malesani – che aveva sempre perso – e richiamato abbastanza in fretta per salvare la squadra, alla fine per lui le panchine saranno ben 209 con 83 vittorie, 54 pareggi e 72 sconfitte.

A Lecce invece è un ritorno per lui, che era durato solo 13 partite (più una in Coppa Italia) con 8 punti, quella squadra salentina nonostante ottimi elementi sarebbe comunque retrocessa. Adesso accomodiamoci e leggiamo insieme le formazioni ufficiali perché ci siamo davvero: la diretta Lecce Sassuolo sta per cominciare! LECCE (4-3-3): Falcone, Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Tete Morente. All. Di Francesco. SASSUOLO (4-3-3): Muric, Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig, Vranckx, Matic, Thorvesdt, Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso. (agg. di Claudio Franceschini)

UN GRANDE EX AL VIA DEL MARE!

Non vediamo l’ora che la diretta Lecce Sassuolo prenda il via, perché si tratta d una partita molto interessante che si gioca alle ore 15:00 di sabato 18 ottobre, per la settima giornata di Serie A 2025-2026, e mette a confronto due squadre che prima della sosta per le nazionali hanno vinto le loro rispettive gare.

Partito davvero male, con un punto in quattro giornate, il Lecce potrebbe aver girato il suo campionato con il gol di Camarda contro il Bologna, salvando Eusebio Di Francesco che oggi tra l’altro è il grande ex del match. Sei giorni più tardi la prima vittoria, sul campo del Parma, importantissima per la salvezza.

Il Sassuolo però dopo aver perso le prime due partite ha cambiato marcia, e arriva da due vittorie in fila avendo regolato l’Udinese e poi il Verona al Bentegodi, squadra che dunque ha sistemato molto bene la sua classifica, anche se naturalmente per entrambe ci sarà ancora parecchio da pedalare.

A oggi però possiamo dire che questa diretta Lecce Sassuolo inizi con il segno positivo e allora con questo spirito andiamo a vedere come le due squadre potrebbero essere schierate al Via del Mare, analizzando così le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SASSUOLO

È quella di Jean l’assenza più sostanziale per Di Francesco nella diretta Lecce Sassuolo, quindi Danilo Veiga si allarga sulla destra mentre Gaspar e Tiago Gabriel giocano in mezzo e Gallo a sinistra, difesa classica schierata davanti a Wladimiro Falcone. A centrocampo come sempre comanda Ramadani; poi Lassana Coulibaly, Medon Berisha favorito su Alex Sala e, passando all’attacco, Stulic più di Camarda e Tete Morente in vantaggio su Pierotti a destra, occhio però alle sorprese che non dovrebbero riguardare la fascia mancina, dove gioca Riccardo Sottil che è stato decisivo al Tardini.

Modulo speculare per Fabio Grosso che ha tante certezze: la difesa non cambia, quindi Walukiewickz e Doig terzini con Idzes e Muharemovic centrali a protezione di Muric, in mezzo abbiamo forse l’unico testa a testa in casa Sassuolo perché Vranckx e Thorstvedt si giocano la maglia al fianco di Matic, l’altra mezzala dovrebbe essere Ismael Koné mentre il tridente offensivo dei neroverdi è una grande certezza per il suo allenatore, come centravanti agisce Pinamonti e sulla destra abbiamo il capitano e veterano Domenico Berardi, con la qualità di Laurienté a sinistra.

LECCE SASSUOLO: QUOTE E PRONOSTICO

All’interno della diretta Lecce Sassuolo, un rapido sguardo alle quote fornite dalla Snai ci dice che la squadra favorita, per un’incollatura, è quella neroverde grazie al valore da 2,60 volte la giocata sul segno 2, mentre il successo dei salentini viene regolato dal segno 1 e vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 2,80 volte la posta in palio; infine ecco il segno X che identifica l’ipotesi del pareggio, in questo caso la vincita sarebbe corrispondente a 3,10 volte l’importo investito.