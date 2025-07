Diretta Lecce Spezia streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca a Bressanone.

DIRETTA LECCE SPEZIA: UN TEST VERO!

Sarà sfida vera la diretta Lecce Spezia, un’amichevole che si gioca a Bressanone alle ore 18:00 di domenica 27 luglio: un test molto diverso rispetto a quello che i salentini hanno giocato pochi giorni fa contro il Natz, squadra dilettante cui hanno rifilato un 11-0, i liguri infatti sono di ben altra caratura.

Lo Spezia, che ha confermato Luca D’Angelo come allenatore, nell’ultimo campionato di Serie B è stato virtualmente in corsa per la promozione diretta e poi ha comunque raggiunto la finale dei playoff: l’ha persa contro la Cremonese, ma ha dimostrato di aver fatto un bel salto in avanti.

Ci riproverà quest’anno, così come il Lecce andrà a caccia di un’altra salvezza dopo quelle molto belle ottenute nelle ultime stagioni, come già visto con un allenatore diverso visto che è stato chiamato Eusebio Di Francesco.

La diretta Lecce Spezia potrebbe insomma essere una partita di campionato, al netto della differenza di categoria che esiste attualmente tra le due squadre; speriamo di divertirci e nel frattempo proviamo anche a fare un’ipotesi almeno sul modo in cui Di Francesco intenderà schierare la sua squadra salentina sul terreno di gioco di Bressanone.

COME VEDERE LA DIRETTA LECCE SPEZIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Lecce Spezia sarà disponibile su Sportitalia, disponibile in chiaro per tutti come la diretta streaming video attraverso il sito ufficiale dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SPEZIA

Tante belle indicazioni nella diretta Lecce Spezia, i salentini chiaramente sanno bene che l’amichevole contro il Natz non può essere presa in senso assoluto ma intanto si sono messi in bella mostra Camarda, che è arrivato in prestito dal Milan e potrebbe fare realmente il grande salto di qualità nonostante la giovanissima età (classe 2008) lontano dalle pressioni di San Siro ma pronto a tornarci, e poi Konan N’Dri lui pure autore di una tripletta, e virtualmente lanciato verso una maglia da titolare come esterno a destra nel tridente offensivo.

Bene anche Tiago Gabriel, difensore centrale che punta ad affiancare il capitano Baschirotto al centro del reparto arretrato; anche il portoghese è giovane (deve ancora compiere 21 anni) ma sappiamo bene che Di Francesco sa lavorare molto bene con questi prospetti e il suo Lecce sta prendendo una bella forma, resta solo da capire se basterà per ottenere la salvezza. Intanto le certezze si chiamano ancora Lassana Coulibaly e Antonino Gallo così come Nikola Krstovic (doppietta da subentrato), aspettando che in termini di calciomercato arrivi qualcuno a implementare una rosa che in ogni caso puòstupire come ha già fatto nelle ultime stagioni.