Diretta/ Lecce Spezia streaming video tv: spareggio salvezza (Serie A)

DIRETTA LECCE SPEZIA: PUNTI PESANTI!

Lecce Spezia, in diretta domenica 20 maggio 2023 alle ore 12.3o presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Vero e proprio spareggio salvezza col Lecce che non può sbagliare in un altro scontro diretto, dopo la sconfitta contro il Verona sempre in casa, anche se i salentini hanno comunque strappato un punto prezioso nell’ultima trasferta a Roma contro la Lazio.

Lo Spezia dalla sua dopo un momento estremamente difficile è riuscito a rialzarsi con l’importante vittoria contro il Milan allo stadio Picco. Un successo fondamentale con i liguri che ora proveranno anche a sfruttare la sconfitta del Verona a Bergamo per compiere un passo forse decisivo verso la salvezza. All’andata pari senza reti tra le due formazioni, ultimo precedente a Lecce tra le due formazioni il 2-1 per il Lecce, nel campionato di Serie B, datato 11 maggio 2019.

LECCE SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Lecce Spezia sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Lecce Spezia grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Spezia, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Risponderà lo Spezia allenato da Leonardo Semplici con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou, Ferrer; Bourabia, Ekdal, Esposito; Gyasi, Nzola, Reca.

LECCE SPEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.











