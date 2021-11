DIRETTA/ Lecce Ternana video streaming tv: Paterna sarà l’arbitro del match

DIRETTA LECCE TERNANA: L’ARBITRO

La sfida in programma oggi allo stadio di Via del Mare a Lecce, tra Lecce e Ternana sarà diretta dal teramano Daniele Paterna, che ha esordito in serie B nella passata stagione. Per lui quello di Lecce è il sesto impegno stagionale per la categoria cadetta ed ha già incrociato la formazione di casa nella gara della 5° giornata di campionato con successo esterno a Crotone.

Diretta/ Napoli Lecce Primavera (risultato finale 1-0): agli azzurri basta D'Agostino

Il ruolino di marcia del fischietto, dal punto di vista disciplinare nelle 5 gare precedenti vede 23 cartellini gialli, 2 rossi e nessun rigore assegnato. Gli altri componenti della squadra arbitrale al Via del Mare saranno i guardialinee Cecconi e Barone e il quarto uomo Di Francesco. Alla postazione Var avremo poi Abisso, che avrà come assistente Pagliardini.

Diretta/ Lecce Spal Primavera (risultato finale 1-5): cinquina estense

DIRETTA LECCE TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Ternana sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Diretta/ Frosinone Lecce (risultato finale 0-0) video tv: vince l'equilibrio!

PARTITA OSTICA PER I SALENTINI…

Lecce Ternana, in diretta venerdì 26 novembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Via del Mare di Lecce sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Uno scontro che promette spettacolo tra due squadre in salute, il Lecce è riuscito a proseguire nella sua lunga striscia di imbattibilità pareggiando 0-0 nell’ultimo difficile impegno sul campo del Frosinone, subendo però il sorpasso del Pisa ora secondo a +1 e vedendo il Brescia capolista allungare a 3 punti di distanza.

La Ternana, che ha rinnovato il contratto al tecnico Cristiano Lucarelli, ha pareggiato contro il Cittadella dopo il blitz sul campo dell’Alessandria ed è al momento lontana 2 lunghezze dalla zona play out, in una lenta ma costante risalita in classifica dopo un avvio di campionato difficile. Le due formazioni non si affrontano in una sfida di campionato a Lecce dal 10 novembre 2002, ormai 19 anni fa: il match terminò a reti bianche, 0-0, mentre l’ultima vittoria dei salentini sugli umbri in casa risale al 25 aprile 1999, 3-2 il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE TERNANA

Le probabili formazioni di Lecce Ternana, match che andrà in scena al Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. Risponderà la Ternana allenata da Cristiano Lucarelli con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Iannarilli; Ghiringhelli, Sorensen, Boben, Martella; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Donnarumma.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Via del Mare di Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Ternana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATA