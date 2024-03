Diretta/ Lecce Torino Primavera streaming video e tv. Granata in calo (3 marzo 2024)

Lecce Torino Primavera in diretta domenica 3 marzo 2024 alle ore 11.00 presso lo stadio Comunale di San Pietro in Lama sarà una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1. Granata in calo nell’ultimo periodo, dopo essersi issati fino al secondo posto in classifica sono incappati in due sconfitte consecutive in campionato, l’ultimo il pesante 1-4 subito dall’Atalanta tra le mura amiche.

Diretta/ Torino Fiorentina (risultato finale 0-0): lite Juric-Italiano! (Serie A, 2 marzo 2024)

Dall’altra parte c’è un Lecce reduce da un pirotecnico pareggio per 3-3 in casa dell’Empoli che ha lasciato i salentini al quartultimo posto in classifica, al momento con 7 punti di vantaggio rispetto al Frosinone in ultima posizione. Per il Lecce dunque una vittoria in casa contro il Toro garantirebbe 10 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, una dote che potrebbe essere già decisiva nella corsa alla salvezza in cui i Campioni d’Italia in carica si sono ritrovati invischiati.

Diretta/ Roma Torino (risultato finale 3-2): prima tripla in giallorosso per la Joya! (26 febbraio 2024)

LECCE TORINO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lecce Torino Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Lecce Torino, match che andrà in scena allo stadio Comunale di San Pietro in Lama. Per il Lecce, Federico Coppitelli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lampinen, Vernon, Pascalau, Mcjannet, Vulturar, Munoz, Lukoki, Smajlovic, Minerva, Jemo, Vescan. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Abati; Marchioro, Bianay Balcot, Mendes, Muntu; Ciammaglichella, Perciun, Dalla Vecchia, Njie; Dell’Aquila, Gabellini.

Diretta/ Lecce Inter (risultato finale 0-4): la chiude De Vrij! (25 febbraio 2024)

LECCE TORINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Torino ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











© RIPRODUZIONE RISERVATA