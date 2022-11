Diretta/ Lecce Torino Primavera streaming video tv: sfida accesa

DIRETTA LECCE TORINO PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA E RISULTATO FINALE INCERTO!

Lecce Torino, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 11.00 presso lo Stadio Comunale San Pietro in Lama, sarà una sfida in programma per l’undicesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Di fronte due squadre alla ricerca di punti importanti per scalare la classifica e continuare a stupire.

Il Lecce è situato all’ottavo posto con 14 punti in dieci giornate, frutto di quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. I gialloblu hanno raccolto un punto nelle ultime quattro giornate, nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 1-0 contro la Roma. Il Torino, invece, è a quota 17 punti, raccolti grazie a cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte: nell’ultima giornata è arrivata la vittoria per 2-0 sul Milan.

LECCE TORINO PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Lecce Torino Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Lecce Torino Primavera della 11^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE TORINO PRIMAVERA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Lecce Torino. Partiamo dai salentini, schierati con il consueto 4-3-3: Borbei, Munoz, Ciucci, Hasic, Dorgu, Samek, Vulturar, Berisha, Corfitzen, Burnete, Saloma. Passiamo adesso alla compagine granata, in campo con il 4-3-1-2: Passador, Dembele, N’Guessan, Dellavalle, Antolini, Gineitis, Ruszel, Silva, Weidmann, Dell’Aquila, Jurgens.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a scoprire le quote per le scommesse della diretta Lecce Torino Primavera. Secondo i bookmakers, i padroni di casa sono favoriti: le quote Eurobet danno la vittoria del Lecce a 2,10, il pareggio a 3,50 e la vittoria del Torino a 2,85. Secondo gli esperti sarà una gara ricca di reti: Over 2,5 a 1,66 e Under 2,5 a 1,97. Non molto diverse le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,54 e 2,15.

