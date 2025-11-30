Diretta Lecce Torino, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Via del Mare per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA LECCE TORINO, ARRIVANO ENTRAMBE DA UN KO

E’ all’ora di pranzo, precisamente alle 12:30 di domenica 30 novembre 2025, che inizia la diretta Lecce Torino. Presso lo Stadio Via del Mare i pugliesi inseguono il terzo successo per quanto concerne questa stagione 2025/2026 giunta ormai alla tredicesima giornata, così da allontanarsi a dovere dalla zona retrocessione.

Adesso in diciassettesima posizione con dieci punti come il Pisa, gli uomini di mister Di Francesco percepiscono la presenza del Genoa alle loro spalle vista la distanza di sole due lunghezze che separa le due squadre. I pugliesi hanno finora evitato di finire KO contro le altre concorrenti per la salvezza e sperano di raggiungerla al più presto.

Una cosa che accomuna il Lecce ed il Torino è che entrambe proveranno a riscattarsi quest’oggi dopo aver rimediato una sconfitta nel turno precedente rispettivamente contro la Lazio e contro il Como. I granata hanno recentemente subito una vera e propria batosta fra le mura amiche per mano dei lombardi che si sono imposti addirittura per 5 a 1 all’Olimpico.

La compagine guidata in panchina dal tecnico Baroni deve farsi perdonare e rischia inoltre di rimanere attardata in graduatoria, dove adesso occupa il dodicesimo posto con i suoi quattordici punti, condivisi con la Cremonese. Il successo manca inoltre da quattro partite consecutive tenendo conto che l’ultima gioia risale al 2 a 1 rifilato al Genoa.

DIRETTA LECCE TORINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’unica piattaforma ad avere i diritti per la messa in onda della diretta Lecce Torino è DAZN. La partita valida per il tredicesimo turno della Serie A sarà dunque disponibile solamente in modalità streaming attraverso l’app o il sito. Servirà accedere tramite il proprio account e chi è anche abbonato a Sky potrà seguire la gara su Zona Dazn 214.

DIRETTA LECCE TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Torino: è il 4-3-3 il modulo che dovrebbe essere impiegato dal tecnico Eusebio Di Francesco per i pugliesi che partiranno con Falcone, Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo, Coulibaly, Berisha e Ramadani, Banda, Sottil e Stulic. I granata dovrebbero invece essere schierati da mister Baroni secondo un 3-4-2-1 con Paleari, Tameze, Maripan e Coco, Pedersen, Vlasic, Casadei, Asllani e Lazaro, Ngonge e Zapata.

DIRETTA LECCE TORINO, LE QUOTE

Le quote di Betsson fornite in merito all’esito finale della diretta Lecce Torino sembrano evidenziare come i granata siano i favoriti per il successo, almeno sulla carta. Sia la vittoria dei pugliesi che il pareggio sono quotati appunto a 3.00, lasciando non troppe speranze ai giallorossi. I piemontesi vengono invece dati vincenti a 2.65 per chi punterà invece sul segno due.