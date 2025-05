DIRETTA LECCE TORINO, VINCERE PER SPERARE ANCORA

Comincia domenica 18 maggio 2025 alle ore 20:45 la diretta Lecce Torino. Presso lo Stadio Via del Mare il Lecce insegue una salvezza al momento abbastanza complicata da raggiungere a causa della posizione occupata nella classifica della Serie A. I Salentini sono infatti al diciottesimo posto e dunque in zona retrocessione con ventotto punti, gli stessi dell’Empoli che sta alle loro spalle, e sono stati recentemente scavalcati dal Venezia, capace appunto di lasciare le ultime posizioni della graduatoria.

Il pareggio ottenuto nello scorso weekend con l’Hellas Verona, anch’esso ancora in cerca della certezza aritmetica di restare nel massimo campionato anche l’anno prossimo, ha rallentato il percorso della squadra di Giampaolo che se la deve vedere contro un Torino in calo nelle ultime giornate. I granata arrivano dalla sconfitta patita contro l’Inter, a caccia dello Scudetto, e non vincono in totale da tre gare. I piemontesi sono undicesimi con quarantaquattro punti come l’Udinese, al dodicesimo posto, e avrebbe l’occasione di sorpassare il Como se i lombardi perderanno le due sfide rimanenti.

DIRETTA LECCE TORINO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lecce Torino si potrà seguire anche senza andare allo stadio. Le piattaforme DAZN, Now e Sky trasmetteranno tutte questa partita in streaming tramite le rispettive applicazioni. In televisione basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport 253.

LECCE TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Gli infortunani non mancano per il tecnico Giampaolo che secondo le probabili formazioni della diretta Lecce Torino potrebbe decidere di impiegare il modulo 4-2-3-1 con Falcone, Guilbert, Tiago Gabriel, Baschirotto, Gallo, Pierret, Coulibaly, Pierotti, Helgason, Morente e Krstovic dall’inizio. Anche il tecnico Vanoli non può affidarsi a diversi elementi avendo pure perso Lazaro per squalifica e così ci aspettiamo uno speculare 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic, Dembelé, Maripan, Masina, Biraghi, Casadei, Ricci, Lazaro, Vlasic, Elmas e Adams per i suoi granata.

DIRETTA LECCE TORINO, LE QUOTE

Le quote proposte dai bookmakers del calibro di Sisal per l’esito finale della diretta Lecce Torino sembrano essere particolarmente favorevoli nei confronti dei Salentini. L’agenzia di scommesse sembra credere nella voglia di salvarsi dei giallorossi ed è per questo che il loro successo non viene quotato oltre l’1.90. Il pareggio è il secondo risultato più probabile per questa sfida venendo pagato a 3.25 e le chances di trionfo dei piemontesi risultano invece abbastanza scarse nonostante la classifica con il 2 fissato a ben 4.50.