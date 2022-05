Diretta/ Lecce Torino streaming video tv: salentini già ai play out (Primavera)

DIRETTA LECCE TORINO PRIMAVERA

Lecce Torino, domenica 15 maggio 2022 alle ore 12.00 presso l’Heffort Sport Center, sarà una sfida valida per la 34^ giornata di Primavera 1. Non molto resta da decidere in questa ultima sfida: i salentini sanno già che dovranno giocarsi la salvezza ai play off, cercheranno eventualmente di salire dal terzultimo al quartultimo posto, per prendersi il vantaggio della posizione in classifica nel doppio spareggio, anche se le ultime due sconfitte contro Sampdoria e Roma hanno complicato i piani.

Diretta/ Verona Torino (risultato finale 0-1): decide la rete di Brekalo!

Il Torino con l’ultimo 2-0 inflitto all’Atalanta ha invece messo il punto su ogni eventuale problematica, chiudendo un campionato senza troppi sussulti, con l’ultima serie negativa che ha estromesso i granata da quello che poteva essere un possibile inserimento nella corsa play off. Nel match d’andata disputato in casa dei piemontesi, Torino e Lecce hanno chiuso la loro sfida in parità con il punteggio di 1-1.

Diretta/ Torino Atalanta Primavera (risultato finale 2-0): i granata sono salvi!

DIRETTA LECCE TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Torino Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre che trasmetterà l’ultima giornata con aggiornamenti da tutti i campi con la formula della Diretta Gol. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Torino Primavera, match che andrà in scena all’Heffort Sport Center. Per il Lecce, Vito Grieco schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Samooja; Hasic, Scialanga, Lemmens, Daka; Salomaa, Vulturar, Johannsson; Pascalau, Carrozzo, Canellas. Risponderà il Torino allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vismara; Savini, Angori, Reali, Zanetti; Pagani, Garbett, N’Guessan; Baeten, Akhalaia, La Marca.

DIRETTA/ Lecce Roma Primavera (risultato finale 2-3): Volpato tripletta ed espulsione

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Torino Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.











© RIPRODUZIONE RISERVATA