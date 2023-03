Diretta/ Lecce Torino streaming video tv: salentini imprevedibili (Serie A)

DIRETTA LECCE TORINO: IMPRESA DURA PER IL TORO!

Lecce Torino, in diretta domenica 11 marzo 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A. Salentini imprevedibili ma comunque capaci di raccogliere risultati importanti in questa stagione. Anche dopo la sconfitta in casa dell’Inter i giallorossi restano a +9 sulla zona retrocessione anche se hanno raccolto solo 2 punti nelle ultime 4 uscite casalinghe in campionato.

Alti e bassi anche per il Torino che dopo aver raccolto un punto nelle precedenti 3 partite è tornato alla vittoria lunedì scorso piegando il Bologna e riportandosi a -1 dal settimo posto che potrebbe voler dire qualificazione in Europa a fine stagione. All’andata Torino vincente di misura contro il Lecce, che il 2 febbraio 2020 ha vinto però con un perentorio casalingo l’ultimo precedente di campionato in casa contro i granata.

LECCE TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Bologna Lazio, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata ai membri della squadra giornalistica di DAZN. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva. Il match, inoltre, sarà uno dei tre di questa giornata di campionato visibile su Sky sui canali 202 e 251, e per gli abbonati al servizio Sky Q anche al canale 214.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE TORINO

Le probabili formazioni della diretta Lecce Torino, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Miranchuk; Sanabria.

LECCE TORINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.











