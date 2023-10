Diretta/ Lecce Torino, video streaming tv: i granata in trasferta al Via del Mare (Serie A, 28 ottobre 2023)

DIRETTA LECCE TORINO, DUE SQUADRE FERITE A CONFRONTO

La diretta Lecce Torino, in programma sabato 28 ottobre alle ore 18:00, vede affrontarsi due squadre che distano tra loro di quattro punti ed entrambe non stanno passando un bel periodo. I salentini sono quattro partite di fila che non vincono: prima le sconfitte contro Juventus e Napoli mentre successivamente i pareggi per 1-1 sia in casa contro il Sassuolo sia in trasferta a Udine.

Il Torino invece, oltre a non vincere dal metà settembre contro la Salernitana, ha segnato solamente un gol nelle ultime cinque partite. L’unica rete è valsa l’1-1 contro la Roma, che insieme allo 0-0 col Verona sono le uniche due delle ultime cinque partite che hanno portato punti alla squadra di Juric, dato che le restanti tre sono sconfitte a zero contro Lazio, Juventus e Inter.

LECCE TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lecce Torino sarà trasmessa in esclusiva su DAZN che detiene i diritti di tutte le partite del campionato di Serie A. Per assistere all’evento bisognerà essere abbonati alla piattaforma streaming.

Anche la diretta streaming Lecce Torino sarà visibile unicamente su DAZN. Naturalmente bisognerà essere possessori di un abbonamento. Dopodiché basterà accedere all’applicazione da smartphone, tablet, pc, console di gioco o qualsiasi altro dispositivo mobile.

LECCE TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Lecce Torino vedono i padroni di casa schierarsi col consueto 4-3-3. In porta Falcone, difesa formata da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. Le due mezzali saranno Kaba e Rafia che così facendo daranno una mano al regista Ramadani. In attacco Strefezza, Kristovic e Banda.

Risponde il Torino col 3-4-1-2. Tra i pali Milinkovic-Savic, tornano Vojvoda e Buongiorno che si aggiungono a Rodriguez. Esterni Bellanova e Lazaro con Ricci-Linettyin mediana mentre davanti, dietro il trequartista Seck, agiranno Sanabria e Pellegri.

LECCE TORINO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Lecce Torino vedono favorita la squadra pugliese seppur di pochissimo. Infatti secondo sisal, l’1 vale 2.75 mentre il 2 è dato a 2.80. Più alto di tutti la X a tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5 sembra meno probabile dell’Under dato che stanno rispettivamente a 2.60 e 1.48. Inoltre, il segno Gol è quotato a 2.05 mentre a 1.70 c’è il No Gol.

