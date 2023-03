Diretta/ Lecce Udinese Primavera, video streaming tv: quasi un testacoda

DIRETTA LECCE UDINESE PRIMAVERA: AMBIZIONI DIVERSE!

Lecce Udinese Primavera, in diretta domenica 12 marzo 2023 alle ore 10.30 presso lo San Pietro in Lama di Lecce, sarà una sfida in programma per la 23° giornata del campionato Primavera 2022-2023. Si tratta quasi di un testacoda: di fronte infatti la formazione capolista e la compagine penultima, reduci da momenti profondamenti diversi.

Il Lecce è in vetta alla classifica con 43 punti, frutto di tredici vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. I giallorossi nell’ultimo turno hanno raccolto uno 0-0 sul campo dell’Inter. L’Udinese, invece, è diciassettesima a quota 15 punti, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e quindici sconfitte. Due ko di file per i bianconeri: 0-2 contro il Bologna e 1-0 contro l’Empoli.

LECCE UDINESE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Udinese Primavera verrà trasmessa su entrambi i canali di Sportitalia: quello principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, e Sportitalia Solo Calcio che invece è al numero 61. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

Qualche ballottaggio da valutare per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Lecce Udinese Primavera. Partiamo dai salentini, in campo con il 4-3-3: Borbei, Dorgu, Hasic, McJannet, Munoz, Salomaa, Vulturar, Pascalau, Berisha, Burnete, Corfitzen. Passiamo adesso ai friulani, schierati con il consueto 4-2-3-1: Di Bartolo Zuccarello, Abdalla, Abankwah, Cocetta, Buta, Asante, Centis, Russo, Pejicic, Castagnaviz, Semedo.











