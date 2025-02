DIRETTA LECCE UDINESE, FRIULANI CONTRO PUGLIESI AL VIA DEL MARE

La diretta Lecce Udinese è l’anticipo di venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 20:45. Presso lo Stadio Via del Mare i giallorossi tenteranno di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi cominciata ormai da tre partite dopo aver anche pareggiato nell’ultimo turno di campionato contro il Monza senza segnare alcuna rete. I Salentini, che hanno sin qui ottenuto venticinque punti, hanno bisogno di continuare a fare punti per mantenersi a debita distanza dalla zona retrocessione, ora lontana cinque lunghezze se si considera il Parma terz’ultimo fermo a quota venti punti.

Diretta/ Genoa Udinese Primavera (risultato finale 4-0): show del Grifone in 15 minuti! (20 febbraio 2025)

Anche i friulani dell’Udinese non perdono però da tre gare e non hanno certo intenzione di fermarsi in Puglia. Battuto l’Empoli in casa con un netto tre a zero, i bianconeri hanno anche recentemente pareggiato contro la capolista Napoli allo Stadio Maradona confermandosi anche in questo caso come una delle sorprese più positive di questa stagione. L’Europa è sempre distante per gli uomini di mister Runjaic che devono però tenere lontano il Genoa, a caccia di un eventuale aggancio.

DIRETTA/ Juventus Lecce Primavera (risultato finale 4-1): altro poker per i bianconeri! (19 febbraio 2025)

DIRETTA LECCE UDINESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi prendere visione della diretta Lecce Udinese attraverso un regolare abbonamento a DAZN. Guarda quindi la sfida in streaming sull’applicazione ufficiale oppure sul browser del pc. In alternativa, se sei anche abbonato a Sky, guardala su Sky Go o in tv su Zona DAZN 214.

DIRETTA LECCE UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’indisponibilità di Marchwinski ci fa pensare all’impiego del modulo 4-3-3 con Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Pierret, Coulibaly, Helgason, Pierotti, Krstovic e Tete Morente per le probabili formazioni della diretta Lecce Udinese nelle idee del tecnico giallorosso Marco Giampaolo. Ripensando anche alla vittoria dello scorso weekend, possiamo invece intuire come mister Runjaic dovrebbe essere orientato verso il 4-4-2 con Sava, Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara, Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Thauvin e Lucca, data pure la mancanza degli infortunati Okoye e Touré.

DIRETTA/ Udinese Empoli (risultato finale 3-0): la chiude Thauvin! (16 febbraio 2025)

DIRETTA LECCE UDINESE, LE QUOTE

I boomakers sembrano non vederci molto chiaro in merito all’esito finale della diretta Lecce Udinese a giudicare dalle quote fornite in questi giorni. Stando per esempio a quanto pagato da Sisal, i bianconeri sembrano sì in vantaggio con il 2 fissato a 2.50 ma i giallorossi non sono poi così distanti se si considera invece l’1 quotato a 2.90. Persino il pareggio rimane un risultato molto più che plausibile venendo infatti pagato l’x a 3.00 dalla stessa agenzia di scommesse.