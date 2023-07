DIRETTA LECCE US POSTAL/ Risultato live, video streaming tv: primo test per D’Aversa (18 luglio 2023)

DIRETTA LECCE US POSTAL: ESORDIO PER MISTER D’AVERSA

Lecce US Postal, in diretta martedì 18 luglio 2023 alle ore 17.30 presso il centro sportivo di Folgaria sarà una sfida amichevole, la prima per la squadra del neo tecnico Roberto D’Aversa da quando è iniziato il ritiro pre-campionato. Più avanti, invece, i giallorossi disputeranno altri test, aumentando sempre il coefficiente di difficoltà. Il 22 luglio, infatti, sfida al Rovereto mentre il 26 luglio ci sarà il test contro il Padova. Prima di completare la fase del ritiro a Folgaria, infine, il Lecce disputerà una gara contro il Cittadella (30 luglio a Lavarone).

La sfida contro i dilettanti della Rappresentativa Alto Adige US Postal non rappresenta un inedito. Anche lo scorso anno, infatti, il Lecce affrontò gli altoatesini. In quell’occasione i salentini si imposero 14-1 con un Rodriguez in grande spolvero e autore di quattro reti.

LECCE US POSTAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce US Postal sarà visibile su Telerama in TV ed in streaming sui propri canali. La telecronaca è stata affidata a Mario Vecchio. Aggiornamenti in tempo reale, come sempre, sui canali ufficiali del club salentino.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE US POSTAL

Le probabili formazioni della diretta Lecce US Postal, match che andrà in scena presso il centro sportivo di Folgaria. L’unica certezza di questo match è il sistema di gioco. La squadra del neo tecnico Roberto D’Aversa si schiererà con il canonico 4-3-3 deciso dai vertici giallorossi in virtù del progetto tecnico creato sulla prima squadra e su tutto il settore giovanile. Probabilmente si vedranno in campo tutti i giallorossi a disposizione del tecnico e con un minutaggio relativo ai rispettivi stati di forma.

I primi undici a scendere sul rettangolo verde dovrebbero essere Bleve tra i pali davanti alla difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Romagnoli e Gallo. A centrocampo Blin, Hjulmand e Maleh. Nel tridente Banda, Ceesay e Strettezza.

