Diretta/ Lecce Venezia (Serie B) streaming video DAZN: scontro tra le più in forma

DIRETTA LECCE VENEZIA: SFIDA DA ALTA CLASSIFICA

Lecce Venezia, in diretta dallo stadio Via del Mare di Lecce in programma sabato 5 dicembre 2020 alle ore 14.00, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie B. Per i salentini esame importante visto che questo sarà un match tra le squadre più in forma del campionato. Il Lecce è reduce da 4 vittorie consecutive e dopo i 7 gol rifilati alla Reggiana è arrivato un altro importantissimo successo sul campo di un’altra pretendente alla Serie A come il Chievo. Dall’altra parte, il Venezia vincendo in rimonta contro l’Ascoli ha confermato di fare sul serio nella sua corsa verso l’alta classifica, con la squadra allenata da Paolo Zanetti che ha fatto finora della solidità il suo punto di forza. Il Lecce è un punto avanti ai lagunari ma entrambe le squadre sono nel gruppo di testa, rispettivamente a -2 e a -3 dalla capolista Salernitana. I salentini fanno dell’attacco atomico il loro fiore all’occhiello, con già 22 gol messi a segno in 9 partite di campionato.

DIRETTA LECCE VENEZIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Venezia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VENEZIA

Le probabili formazioni di Lecce Venezia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Via del Mare di Lecce. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Eugenio Corini con un 4-3-1-2: Gabriel; Adjapong, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Stepinski, Coda. Gli ospiti guidati in panchina da Paolo Zanetti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Lezzerini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Vacca, Fiordilino; Aramu; Forte, Johnsen.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie C tra Lecce e Venezia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.90, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.33.



© RIPRODUZIONE RISERVATA