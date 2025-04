DIRETTA LECCE VENEZIA (RISULTATO 0-0): ANCORA SENZA GOL

Lecce Venezia 0-0: non si sblocca la partita al Via del Mare, anche se bisogna dire che la parte centrale del primo tempo sia stata decisamente interessante e con tante occasioni per cambiare l’esito della sfida. Anche nei primissimi minuti a dire il vero si era mosso qualcosa e possiamo allora parlare di una partita movimentata e viva: Ionut Radu ha rischiato la frittata dopo due minuti ma poi è stato bravo a chiudere su Krstovic che era stato lanciato da un errore di Idzes, dopo il 10’ minuto ancora Lecce con Pierotti che ha aspettato troppo ed è stato chiuso dalla difesa avversaria e Tete Morente che ha solo fatto il solletico a Radu.

Il Venezia si è però visto con Nicolussi Caviglia e Kike Perez, due occasioni per la squadra lagunare che sono arrivate in mezzo a tante chance con le quali il Lecce ha comunque legittimato la propria superiorità sul terreno di gioco; Krstovic e Pierotti ci hanno provato ancora ma come detto il risultato non è cambiato, e non lo ha fatto nemmeno al 41’ quando Yeboah assistito da Busio ha calciato altro, mostrando comunque come il Venezia sia vivo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LECCE VENEZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Bisogna per forza essere abbonati a DAZN se si ha l’intenzione di seguire la diretta Lecce Venezia in ogni suo istante. Gli iscritti possono quindi accedere al sito web oppure all’applicazione ufficiale per vedere la partita dall’inizio alla fine in streaming. In tv l’appuntamento è su Zona Dazn 214.

LECCE VENEZIA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Eccoci arrivati alla diretta Lecce Venezia, una partita molto interessante e delicata: in Serie A Eusebio Di Francesco ha subito cinque esoneri (di cui quattro consecutivi) e purtroppo bisogna ricordare che il primo è arrivato proprio sulla panchina del Lecce. Era il 2011-2012: Di Francesco arrivava da un buon campionato con il Pescara, salvato dopo averlo portato in Serie B da subentrato, il Lecce invece con Gigi De Canio si era salvato a stento (ma alla fine con 5 punti di vantaggio sulla Sampdoria) e in rosa poteva contare anche su due giovani interessanti in prestito dall’Udinese, vale a dire Juan Cuadrado e Luis Muriel, poi anche David Di Michele e Andrea Bertolacci. La partenza però era stata pessima: 8 punti in 13 giornate con ben nove sconfitte, esonero e arrivo di Serse Cosmi che aveva dato vita a qualche bella prestazione (tra cui un 4-1 alla Roma).

Non era bastato al Lecce che tra l’altro si sarebbe ritrovato addirittura in Serie C per illecito sportivo, impiegando sei anni per tornare in cadetteria. Oggi per Di Francesco arriverà una qualche forma di riscatto? Scopriamolo: ecco le formazioni ufficiali, la diretta Lecce Venezia comincia! LECCE (4-2-3-1): W. Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; L. Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Tete Morente; Krstovic. Allenatore: Marco Giampaolo VENEZIA (3-5-2): I. Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, F. Carboni; Yeboah, Gytkjaer. Allenatore: Eusebo Di Francesco (agg. di Claudio Franceschini)

LECCE VENEZIA, LUNCH MATCH DOMENICALE IN PUGLIA

Inizia domenica 6 aprile 2025 alle ore 12:30 la diretta Lecce Venezia. Presso lo Stadio Via del Mare i pugliesi proveranno a conquistare nuovi punti preziosi in chiave salvezza contro una diretta concorrente per la permanenza in Serie A come la compagine allenata da mister Di Francesco. I giallorossi sono adesso in diciassettesima posizione con venticinque punti ed hanno perso le ultime cinque partite disputate in campionato, l’ultima delle quali contro la Roma tra le mura amiche.

I lagunari sono invece diciannovesimi davanti soltanto al Monza con venti punti e dunque a cinque di distacco dai rivali di giornata, per adesso matematicamente salvi. Anche gli arancioneroverdi vengono da un KO rimediato in casa invece contro il Bologna e puntano a ritrovare il successo per ridurre le distanze ed agganciare immediatamente l’Empoli. La salvezza non è infatti ancora un obiettivo da abbandonare per i Leoni Alati da qui alla fine del campionato.

DIRETTA LECCE VENEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Rinunciando a Gonzalez e Marchwinski per infortunio, nelle probabili formazioni della diretta Lecce Venezia ci aspettiamo un 4-2-3-1 con Falcone, Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Pierotti, Helgason, Karlsson e Krstovic da parte del tecnico Giampaolo per la compagine pugliese. Mister Di Francesco non potrà invece puntare su Maric, Stankovic, Svoboda e Sverko per impostare gli arancioneroverdi dall’inizio schierando invece il modulo 3-5-2 con Radu, Schingtienne, Idzes, Candé, Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson, Oristanio e Fila.

DIRETTA LECCE VENEZIA, LE QUOTE

Le agenzie di scommesse sembrano puntare sui padroni di casa attraverso le quote proposte per la diretta Lecce Venezia ed il pronostico del suo esito finale. Sia Sisal che Snai sono d’accordo nel fissare il segno 1 equivalente al successo dei giallorossi a 2.25 mentre il pareggio rappresentato dall’x è quotato da entrambe a 3.00. Poche speranze dunque per i lagunari che vengono dati vincenti rispettivamente a 3.50 ed a 3.40 almeno da questi bookmakers.