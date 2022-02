Diretta Lecce Verona Primavera/ Streaming video tv: è scontro salvezza!

DIRETTA LECCE VERONA PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Lecce Verona Primavera sarà diretta dall’arbitro Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore. La partita in programma lunedì 21 febbraio alle ore 14:30 è valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. I salentini sono reduci dalla sconfitta subita in casa del Bologna, gara terminata con il punteggio di 2-0. La squadra allenata da Vito Grieco non sta vivendo un buon periodo, infatti nelle ultime cinque giornate ha conseguito tre sconfitte e due pareggi. Il Lecce occupa la sedicesima posizione in classifica con 18 punti.

Il Verona arriva alla gara di Lecce, dopo aver pareggiato in casa contro la Spal, partita terminata con il punteggio di 1-1. La compagine allenata da Nicola Corrent, occupa la quattordicesima posizione in classifica con 21 punti, uno in più rispetto all’Empoli, con quest’ultima che è in zona playout. Gli scaligeri hanno totalizzato cinque punti nelle ultime cinque gare disputate, arrivati con una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nella gara di andata, disputata lo scorso settembre, il Lecce si è imposto sul Verona con il punteggio di 0-2.

LECCE VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Verona Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE VERONA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Lecce Verona Primavera, le quali scenderanno in campo nella partita valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore dei salentini,Vito Grieco, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il modulo 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare del Lecce, la quale affronterà il Verona: Samooja, Nizet, Hasic, Salomaa, Vulturar, Johannson, Carrozzo, Burnete, Torok, Daka, Lemmens.

Nicola Corrent, tecnico del Verona, dovrebbe rispondere schierando la sua formazione con il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione scaligera, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta di Lecce: Kivila, Redondi, Calabrese, Yeboah, Pierobon, Bosilj, Gomez, Terraciano, Minnocci, Bragantini, Sulemana.



