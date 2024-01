Diretta/ Lecce Verona Primavera, streaming video tv: luci e ombre per i pugliesi (oggi 28 gennaio 2024)

DIRETTA LECCE VERONA PRIMAVERA, GIALLOBLU INFERMABILI

La diretta Lecce Verona Primavera, in programma domenica 28 gennaio alle ore 11:00, racconta della 19esima giornata del massimo campionato giovanile. I giallorossi non conosco mezze misure avendo collezionato zero pareggi nelle ultime cinque: tre sconfitte con Inter, Roma e Juventus più due vittorie con Fiorentina e Genoa.

I veneti invece stanno facendo un ottimo percorso dato che non perdono dal 27 novembre nella trasferta contro la Roma. Da quella partita in poi, i gialloblu hanno pareggiato con Torino, Frosinone e l’ultima giornata con la Lazio. Quattro invece i successi consecutivi con Sassuolo, Milan, Sampdoria e Monza.

LECCE VERONA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Lecce Verona Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente.

L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

LECCE VERONA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Verona Primavera vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Borbei, difesa a tre con Esposito, Addo e Pacia. A destra Corfitzen, a sinistra McJannet con Vulturar e Samek nella zona nevralgica del campo. Daka e Agrimi con Brunete faranno parte dell’attacco.

Replicano i veronesi con il modulo 3-5-2. Tra i pali Toniolo, pacchetto arretrato composto da Fagoni, Corradi e Doucoure. Agiranno come esterni di centrocampo Agbonifo e De Battisti con Pavanati, D’Agostino e Rihai. Tandem offensivo Dentale-Ajayi..

LECCE VERONA PRIMAVERA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecce Verona Primavera danno favorita la squadra di casa a 2.20. Secondo bet365, il pareggio a 3.40 mentre il 2 fisso a 2.65.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel corso della partita, è quotato 1.67 mentre l’Under a 1.98. Concludiamo con Gol a 1.53 e No Gol a 2.20.











