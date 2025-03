DIRETTA LECCE VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Non si può dire che sia una classica, ma di recente la diretta Lecce Verona Primavera è diventata un appuntamento piuttosto frequente per il calcio giovanile italiano, con sette appuntamenti che sono stati disputati tutti da sabato 18 settembre 2021, data del primo confronto fra pugliesi e veneti. Il bilancio è certamente favorevole al Lecce grazie a quattro vittorie e un pareggio a fronte di due successi per l’Hellas Verona, che però quando vince garantisce spettacolo: 3-4 esterno il 21 febbraio 2022 e 5-1 casalingo in data 27 agosto 2023.

In vista della diretta Lecce Verona Primavera dobbiamo però evidenziare che gli ultimi due precedenti hanno sorriso entrambi ai giallorossi salentini, che lunedì 13 gennaio scorso erano andati a vincere per 0-1 sul campo del Verona la partita d’andata di questo campionato, grazie al gol segnato da Marco Delle Monache al minuto 89, quando il pareggio sembrava quasi sicuro ormai. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE VERONA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Lecce Verona Primavera in tv sarà su PrimaveraTv, servizio offerto da Sportitalia anche tramite la possibilità della diretta streaming video.

GLI SCALIGERI SOGNANO I PLAYOFF

Una partita serena con la possibilità di inseguire qualcosa di più grande: questo sarà la diretta Lecce Verona Primavera, con fischio d’inizio alle ore 11.00 di oggi, sabato 8 marzo 2025. Siamo arrivati alla ventinovesima giornata, il Lecce è reduce da due vittorie consecutive con le quali i salentini si sono messi di fatto al sicuro da ogni insidia: potrebbe esserci ancora qualche piccolo sogno playoff (molto difficile), da tenere vivo solo con una vittoria nella diretta Lecce Verona Primavera, anche per avvicinare chi finora ha fatto meglio.

Infatti, se il Lecce ha toccato quota 37 punti, anche il Verona Primavera arriva da due successi in fila, però per gli scaligeri questo significa 43 punti in classifica e di conseguenza prospettive ben più rosee nell’inseguimento a un posto nei playoff scudetto. Ecco allora che un colpaccio in Salento potrebbe dischiudere orizzonti davvero affascinanti per l’Hellas, staremo però a vedere se i veneti riusciranno ad avere la meglio nella diretta Lecce Verona Primavera, partita fra due squadre certamente in ottima forma.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VERONA PRIMAVERA

Offensivo modulo 3-4-3 per i padroni di casa di Giuseppe Scurto nelle probabili formazioni per la diretta Lecce Verona Primavera. Rafalia sarà protetto dal terzetto difensivo con Addo, Pehlivanov e Scott; Kovac e Gorter nel cuore della mediana, con Ubani esterno destro e Winkelmann a sinistra; infine il tridente d’attacco, con Knutsen prima punta e due ali, che potrebbero essere Yilmaz e Delle Monache, ma con Agrimi possibile alternativa.

Per quanto riguarda invece gli ospiti del Verona Primavera, mister Paolo Sammarco ha nel 3-5-2 il modulo di riferimento: confermiamo i protagonisti del trionfo contro il Milan, cominciando da Magro in porta e dalla difesa a tre con Nwanege, Kurti e Nwachukwu titolari; a centrocampo una folta linea a cinque nella quale gli esterni sarebbero Agbonifo e De Battisti, mentre il regista e numero 10 Pavanati sarà affiancato dalle mezzali Peci e Dalla Riva; infine, davanti il tandem d’attaccanti con Monticelli e Vermesan.