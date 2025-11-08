Diretta Lecce Verona, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Via del Mare per l'undicesima giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA LECCE VERONA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Lecce Verona sta per farci compagnia: delicatissimo incrocio per la salvezza, e potremmo dire anche un piacevole ricordo per Eusebio Di Francesco che, non certo per la prima volta da allora, ritrova una delle due squadre con cui aveva fieramente lottato nell’ormai lontana stagione 2012-2013, quella che aveva portato il Sassuolo in Serie A per la prima volta. All’ultima giornata si era arrivati con il Sassuolo a 82 punti, il Verona a 81 e il Livorno a 80: tutto clamorosamente in bilico e con gli emiliani che ospitavano i labronici.

Sarebbe bastato il pareggio, ma al 96’ Simone Missiroli aveva chiuso definitivamente i conti. Aveva festeggiato anche l’Hellas, promosso direttamente, il Livorno avrebbe dovuto aspettare qualche giorno passando poi attraverso i playoff. All’epoca il trentenne Paolo Zanetti era in Prima Divisione Lega Pro, trasferitosi a gennaio dal Sorrento alla Reggiana; questa è un’altra storia, quella di oggi ci conduce alle formazioni ufficiali di Lecce Verona che finalmente comincia!

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Štulić, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Pierotti, Drame, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco. VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Giovane, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Nunez, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Bernede, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajayi, Al-Musrati. Allenatore: Paolo Zanetti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LECCE VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Potrete vedere la diretta Lecce Verona in televisione se siete abbonati a Sky e a DAZN sul canale Zona Dazn 215. La piattaforma di streaming a pagamento proporrà l’incontro anche nella consueta modalità di fruizione in esclusiva per i suoi iscritti con l’app ed il sito web.

VENETI ANCORA SENZA VITTORIE

Cominica sabato 8 novembre 2025 alle ore 15:00 la diretta Lecce Verona. Lo scontro in programma presso lo Stadio Via del Mare vede protagoniste due società che mirano a raggiungere la salvezza come obiettivo prefissato per la stagione 2025/2026 e le sfide dirette come questa potrebbero poi risultare decisive a maggio.

I giallorossi sono al quindicesimo posto con nove punti, al pari del Cagliari che hanno appena agganciato nello scorso turno. Gli uomini allenati da mister Eusebio Di Francesco arrivano dal secondo successo ottenuto in Serie A dopo aver avuto la meglio in trasferta e di misura per 1 a 0 contro la Fiorentina grazie ad un gol di Berisha.

I pugliesi vogliono ripetersi immediatamente anche se devono fare i conti con una squadra che insegue ancora la prima vittoria in questo campionato. L’Hellas Verona è infatti penultima al diciannovesimo posto con i suoi cinque punti, uno in più e davanti soltanto alla disastrosa Fiorentina di mister Stefano Pioli.

I gialloblu hanno recentemente perso al Bentegodi contro l’Inter finendo KO nei minuti di recupero a causa dell’autogol firmato da Frese. Servirà dunque sfoderare una prestazione maiuscola se i veneti avranno davvero intenzione di superare i Salentini lontano dalle mura amiche in questa undicesima giornata.

DIRETTA LECCE VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecce Verona: i padroni di casa riproporranno il 4-3-3 in partenza con Falcone, D. Veiga, K. Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo in difesa, L. Coulibaly, Ramadani ed M. Berisha a centrocampo, Pierotti, Stulic e Tete Morente titolari in attacco. Gli ospiti allenati da mister Zanetti inizieranno la sfida usando il modulo 3-5-2 con Montipò fra i pali schermato da Unai Nunez, Nelsson ed N. Valentini, Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede e Frese nel mezzo, G. Orban e Giovane in avanti.

DIRETTA LECCE VERONA, LE QUOTE

Le quote indicate alla vigilia della diretta Lecce Verona dai vari bookmakers ci suggeriscono un match dall’esito finale tutt’altro che scontato almeno sulla carta. Secondo Sisal i pugliesi sono i favoriti per la conquista della posta in palio con l’1 fissato a 2.70 ma gli scaligeri non sono poi così distanti dal poter far loro i tre punti con il segno 2 quotato a 2.80. Il pareggio resta l’alternativa meno concreta con l’x pagato a 3.00.