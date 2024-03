DIRETTA/ Lecce Verona video streaming tv: precedenti, serie positiva per l’Hellas (Serie A, 8 marzo 2024)

DIRETTA LECCE VERONA: I TESTA A TESTA

Cosa ci possono raccontare i precedenti della diretta di Lecce Verona? Intanto il dato che balza all’occhio è quello delle ultime cinque partite, perché i salentini non hanno mai vinto: anzi, abbiamo quattro vittorie consecutive dell’Hellas prima del 2-2 al Bentegodi dello scorso novembre, e tutti questi precedenti sono relativi alla Serie A. In precedenza invece era stato il Lecce ad aprire una serie positiva: nel campionato cadetto, sia pure in un arco temporale di addirittura 12 anni, i giallorossi avevano vinto tre partite consecutive tra cui quella del febbraio 2019 per 2-1, ultimo successo al Via del Mare firmato Andrea La Mantia e Fabio Lucioni (a segno Karim Laribi per il Verona).

Il Verona ha sbancato Lecce nel maggio scorso, quando Marco Baroni allenava i salentini, grazie al gol realizzato da Cyril Ngonge, una vittoria fondamentale per andare a prendersi il playout poi vinto contro lo Spezia; va anche detto che oggi la serie positiva è del Verona, ma il Lecce ha evitato la sconfitta per sette partite consecutive a cominciare dal 2002, da un 1-1 di febbraio che, con i gol di Guillermo Giacomazzi e Mario Frick, rappresentava l’ultimo incrocio in Serie A tra queste due squadre prima che Lecce e Verona si ritrovassero nel 2019. Ora sarà interessante scoprire cosa succederà in questa partita… (agg. di Claudio Franceschini)

LECCE VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Lecce Verona sarà disponibile sia su Sky che su Dazn. La gara di San Siro fa parte del blocco di tre partite condivise dunque si potrà vedere anche solo con uno dei due abbonamenti.

La diretta streaming di Lecce Verona sarà dunque visibile sia sull’app di Dazn che su quella di Sky ovvero Sky Go. Naturalmente bisognerà avere i rispettivi abbonamenti. Dopodiché avrete l’imbarazzo della scelta dato che queste app sono scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

LECCE VERONA, VITTORIA FONDAMENTALE PER I VENETI

La diretta Lecce Verona, in programma domenica 10 marzo alle ore 12:30, racconta della 28esima giornata di Serie A. I pugliesi hanno peggiorato il loro rendimento stagionale mettendo a referto tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro: ko con Bologna, Torino e Inter più la sfida contro il Frosinone terminata 1-1 allo Stirpe.

Il Verona sembrava entrato in un loop senza fine con le sconfitte contro Roma, Napoli e Bologna più i pareggi con Frosinone, Monza e Juventus, ma nell’ultimo turno di campionato hanno ritrovato il sorriso grazie alla reti di Swiderski al settantanovesimo contro il Sassuolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE VERONA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Verona vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Falcone, in difesa il quartetto Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo. Rafia e Oudin le mezzali con Ramadani al centro. In attacco Almqvist, Krstovic e Banda.

Replica il Verona con l’assetto tattico 4-3-2-1. In porta Montipò, pochi metri più avanti Tchatchoua, Magnani, Coppola e Cabal. A centrocampo giocheranno Duda, Serdar e Folorunsho con Suslov e Noslin che agiranno da trequartisti alle spalle di Swiderski.

LECCE VERONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecce Verona favorita la squadra di casa a 2.20. Secondo bet365, la X vale 3.25 mentre il 2 fisso si trova a 3.40.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è dato a 2.30 con l’Under a 1.60. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.95 e 1.80.











