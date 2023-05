DIRETTA/ Lecce Verona video streaming tv: all’andata fu una vittoria per l’Hellas

DIRETTA LECCE VERONA: I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Lecce Verona sono stati molteplici in questi anni tra Serie A e Serie B. Il più recente è ovviamente il 2-0 dell’andata con le reti di Depaoli e Lazovic a piegare i pugliesi, sconfitti anche nel 2020: 3-0 scaligero grazie a Dawidowicz, Pessina e Pazzini su calcio di rigore.L’ultimo successo leccese contro il Verona è del 2019 quando in cadetteria La Mantia e Lucioni resero inutile il tentativo di rimonta di Laribi.

Video/ Verona Udinese (3-1) gol e highlights: rimonta di classe

Prendendo in considerazione i testa a testa di Lecce Verona giocati al Via del Mare, oltre al 2-1 raccontato poco fa, da segnalare anche una vittoria di misura veronese sempre nel 2019 targata Pessina su assist di Zaccagni, oggi rispettivamente a Monza e Roma sponda Lazio. L’ultimo pareggio del Via del Mare è stato messo a referto nel lontano 2003 quando entrambe le squadre giocavano in Serie B. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Diretta/ Lecce Juventus Primavera (risultato finale 1-1): gol di Corfitzen e Anghelé!

DIRETTA LECCE VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Verona non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 34^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Video/ Juventus Lecce (2-1) gol e highlights: Vlahovic firma il successo!

LECCE VERONA: ALTA TENSIONE!

Lecce Verona, in diretta domenica 7 maggio 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. È un vero spareggio salvezza con i salentini che, dopo l’ultima sconfitta in casa della Juventus, mantengono 4 punti di vantaggio sugli scaligeri che dividono a quota 27 il terzultimo posto con lo Spezia, in caso di vittoria per il Lecce sarebbe un vero match point salvezza.

Dall’altra parte il Verona però con una vittoria riaprirebbe completamente i giochi in un campionato difficilissimo per gli scaligeri, segnato da cadute repentine come lo 0-6 subito in casa dall’Inter nel turno infrasettimanale. Match dunque cruciale per i veneti per evitare una retrocessione, con uno occhio anche allo Spezia nel pieno della bagarre. All’andata Verona vincente con un secco 2-0 sul Lecce, il primo settembre 2019 scaligeri corsari con una vittoria di misura nell’ultimo precedente tra le due squadre in campionato al “Via del Mare”.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VERONA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Verona, match che andrà in scena allo stadio Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Risponderà il Verona allenato da Marco Zaffaroni con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Verdi, Lazovic; Gaich.

LECCE VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA