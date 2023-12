Diretta/ Lecce Vicenza (risultato finale 2-1): salentini in testa alla classifica

DIRETTA LECCE VICENZA (RISULTATO 2-1): SALENTINI IN TESTA ALLA CLASSIFICA

Inizia la ripresa tra Lecce e Vicenza, i salentini sono avanti per due reti a zero. Palla sanguinosa persa da Ranocchia in uscita, per poco il Lecce non trova il contropiede vincente. Bjorkengren serve Coda in area che per poco non trova la doppietta personale. Lucioni colpisce di testa, il portiere avversario la mette in angolo. Meggiorini! La riapre il Vicenza nel finale! L’attaccante sorprende Lucioni e Dermaku, inserimento vincente e ultimi minuti da brividi. Intanto De Maio scala in attacco per guidare l’assalto finale del Vicenza. Gabriel anticipa Da Cruz. Termina il match, il Lecce vince nel recupero contro il Vicenza e si porta in testa alla classifica. (agg. Umberto Tessier)

LISTKOWSKI E CODA!

Inizia il match tra Lecce e Vicenza. Strefezza mette un bel pallone in mezzo ma non trova compagni di squadra. Ancora Strefezza protagonista, l’ex Spal vede la sua conclusione deviata in angolo. Sono trascorsi venti minuti di gara, match con poche emozioni. Listkowski! La sblocca il Lecce! Coda vede l’inserimento in area del compagno e lo serve, per Grandi non c’è scampo. Con questa vittoria il Lecce salirebbe in vetta alla classifica. Strefezza serve Listkowski che mette un grande pallone in mezzo, Coda a porta vuota manda clamorosamente fuori. Coda! Raddoppia il Lecce! Dopo il palo di testa il centravanti non sbaglia. Salentini che hanno messo la freccia. Termina la prima frazione di gara, decidono al momento Listkowski e Coda. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA LECCE VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Lecce Vicenza sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B e per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono la diretta streaming video della partita di Serie B (come d’altronde anche Sky Go) tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

SI GIOCA!

Pochissimi minuti al via di Lecce Vicenza, in base alle statistiche stagionali delle due formazioni francamente non dovrebbe esserci partita questa sera nel recupero di Serie B al Via del Mare. Il Lecce ha raccolto 37 punti in 19 partite giocate, con un bilancio di dieci vittorie, sette pareggi e appena due sconfitte, con 32 gol segnati e appena 16 subiti, esattamente la metà, per una differenza reti che è di conseguenza pari a +16. Da chi potrebbe andare al primo posto in caso di vittoria stasera a chi invece è tristemente ultimo, anche se il Vicenza ha ben due partite da recuperare.

Il bilancio dei biancorossi resta comunque nettamente negativo: 8 punti in diciotto partite, con due vittorie, altrettanti pareggi e ben quattordici sconfitte, 18 gol all’attivo a fronte dei ben 35 al passivo per una differenza reti pari a -17. Tutto dunque andrà come previsto o ci saranno sorprese? Parola al campo per scoprirlo: Lecce Vicenza comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE VICENZA: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Lecce Vicenza, recupero della 18^ giornata di Serie B, può essere interessante dare uno sguardo alla storia di questa partita. Fortunatamente i dati utili in tal senso non ci mancano: dal 1948 a oggi le due formazioni si sono sfidate in ben 29 occasioni tra diversi campionati e anche in Coppa Italia, dunque la tradizione è molto ampia tra pugliesi e veneti. Il bilancio complessivo ci parla di dodici successi del Lecce a fronte di nove affermazioni per il Vicenza, che è dunque in ritardo da questo punto di vista, con otto pareggi a completare il quadro di una situazione che sorride al Lecce, anche se con differenze non così nette.

Dopo diversi anni di assenza, la partita Lecce Vicenza è tornata a disputarsi nello scorso campionato di Serie B edizione 2020-2021 e anche in questo caso i numeri sono favorevoli al Lecce, dal momento che i giallorossi salentini avevano vinto sia la partita d’andata sia al ritorno, imponendosi con il punteggio di 2-1 sia in casa sia in trasferta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LECCE VICENZA: BARONI PUNTA IN ALTO!

Lecce Vicenza, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 26 gennaio 2022, si giocherà presso lo stadio Via del Mare di Lecce: è una partita valida per il recupero della diciottesima giornata di Serie B, anzi sarà già il secondo tentativo, dato che il match rinviato prima di Natale non è andato in scena neppure nella prima data di recupero prevista. Ci si riprova oggi e la diretta di Lecce Vicenza è diventata se possibile ancora più intrigante, perché il Lecce di mister Marco Baroni, dopo avere battuto domenica la Cremonese, potrebbe salire al primo posto in classifica in caso di vittoria anche oggi.

Situazione difficile in casa Vicenza, anche se il divertente pareggio per 3-3 nel derby veneto contro il Cittadella ha riportato un minimo di fiducia. La formazione allenata da Cristian Brocchi non sta vivendo comunque un campionato facile. Infatti l’ultimo posto in classifica con soli 8 punti parla molto chiaro in tal senso e fatalmente ai biancorossi servirebbe oggi una grande impresa per non uscire sconfitti dal campo del Lecce. Sarà dunque possibile una sorpresa, oppure tutto andrà come previsto nella diretta Lecce Vicenza?

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE VICENZA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Lecce Vicenza. Con il modulo 4-3-3 per il Lecce di Marco Baroni, questi potrebbero essere gli undici titolari dei salentini: Gabriel in porta; nella difesa schierata a quattro ecco Gendrey, Lucioni, Dermaku e Gallo da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto composto da Gargìulo, Hjulmand e Majer; infine il tridente d’attacco che potrebbe vedere ancora una volta titolari per il Lecce Di Mariano, Coda e Strefezza.

Il tecnico del Vicenza Cristian Brocchi dovrebbe invece schierare i suoi uomini con il modulo 4-3-1-2 e proviamo allora anche ad ipotizzare quali potrebbero essere gli undici titolari per questa difficile trasferta in terra pugliese: Grandi in porta; Bruscagin, Pasini, De Maio e Lukaku davanti a lui nella difesa a quattro; Proia, Pontisso e Ranocchia a formare il terzetto di centrocampo; in attacco invece potrebbero ambire ai posti dal primo minuto Meggiorini, Diaw e Giacomelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico sulla diretta Lecce Vicenza proposte dall’agenzia Snai. Favoriti sono ampiamente i padroni di casa, infatti la vittoria del Lecce (segno 1) è quotata a 1,40. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con il segno X, è proposto a 4,50. Il risultato meno probabile è la vittoria esterna del Vicenza, perché il segno 2 varrebbe ben 7,75 volte la posta in palio.











