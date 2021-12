Diretta/ Lecce Vicenza streaming video tv: quasi testacoda (Serie B)

DIRETTA LECCE VICENZA: IMPRES DISPERATA PER BROCCHI

Lecce Vicenza, in diretta lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Posticipo che è quasi un testacoda, viste le posizioni occupate in classifica dalle due formazioni. Lecce sempre alla rincorsa del secondo posto anche se le velleità di primato sono state raffreddate dalla sconfitta subita nel big match contro il Pisa, anche se il Brescia secondo è lontano comunque solo 2 lunghezze.

Il Vicenza si è ritrovato invece all’ultimo posto in classifica e proverà almeno il sorpasso sul Pordenone, con soli 7 punti i berici hanno vissuto una prima metà di stagione da incubo e l’ultima interna contro il Como è stata la terza sconfitta consecutiva subita. Il 27 dicembre 2020 il Lecce ha vinto 2-1 l’ultimo precedente interno disputato contro il Vicenza, che non passa allo stadio Via del Mare dall’1-2 del 22 dicembre 2006.

DIRETTA LECCE VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Lecce Vicenza di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono in diretta streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VICENZA

Le probabili formazioni di Lecce Vicenza, match che andrà in scena al Via del Mare di Lecce. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. Risponderà il Vicenza allenato da Christian Brocchi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Grandi, Bruscagin, Brosco, Padella, Calderoni; Ranocchia, Zonta; Di Pardo, Proia, Dalmonte; Diaw.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Via del Mare di Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.

