Diretta/ Lecce Virtus Francavilla streaming video tv: derby pugliese (Amichevole)

DIRETTA LECCE VIRTUS FRANCAVILLA: ALTRA AMICHEVOLE IMPORTANTE!

Lecce Virtus Francavilla, in diretta venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. sarà una sfida amichevole con i salentini impegnati in un derby pugliese contro una formazione di Serie C. Il Lecce sta provando a intensificare la preparazione, i giallorossi sono reduci da un test internazionale contro i tedeschi del Bochum, perso 2-3 con i tedeschi che hanno rimontato dopo essersi ritrovati sotto di 2 gol con una doppietta di Colombo per la formazione allenata da Marco Baroni.

La Virtus Francavilla è reduce da un ottimo campionato di Serie C, in cui ha veleggiato costantemente nella parte alta della classifica partecipando poi ai play off, avventura terminata dopo la sfida contro il Monopoli. Il Lecce dalla sua è appena tornato in Serie A dopo due anni di cadetteria e sta lavorando per rinnovare una squadra che ha perso alcuni protagonisti della cavalcata promozione. Nell’ultimo precedente disputato in Serie C tra le due squadre, il 23 dicembre 2017, il Lecce ha battuto con il punteggio di 4-0 la Virtus Francavilla.

DIRETTA LECCE VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecce Virtus Francavilla sarà garantita in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming video si potrà seguire il match in diretta via internet collegandosi sull’app o sul sito ufficiale dell’emittente, sportitalia.com, che seguirà in esclusiva questa sfida della formazione salentina, neopromossa in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Lecce Virtus Francavilla, amichevole che andrà in scena allo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana. Per il Lecce, Marco Baroni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bleve, Gendrey, Calabresi, Dermaku, Gallo, Hjulmand, Gonzalez, Helgason, Strefezza, Listkowski, Colombo. Allenatore: Marco Baroni. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Alberto Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Borrelli, Grandolfo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecce Virtus Francavilla, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Lecce con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.18, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.05, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.50.











