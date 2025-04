DIRETTA LECCO ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Lecco Albinoleffe? Nel mentre che i giocatori in campo iniziano il riscaldamento noi cerchiamo di fare un passo verso le statistiche in maniera tale da capire chi tra le due squadre può avere o meno il favore scientifico per i tre punti, senza poi tralasciare i trend che le due formazioni ci presentano ogni weekend. Iniziamo dai padroni di casa, il lecco è per baricentro la squadra più bassa del campionato a 30 metri in media dalla porta che difendono come blocco squadra.

Si punta infatti molto sul recupero del pallone nella propria mediana per poi colpire in contropiede e infatti vediamo come abbiamo 36 cross progressivi di media a partita. Gli ospiti invece hanno un gioco si che prevede la costruzione dal basso, ma viene fatta con cognizione di causa visto che serve per impostare dal basso come vediamo dal possesso palla al 51% di media ogni novanta minuti. Questo ci potrebbe far capire che sarà una gara molto combattuta, ma sarà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Lecco Albinoleffe, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LECCO ALBINOLEFFE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non perderti neanche un minuto della diretta Lecco Albinoleffe e guardala in streaming sull’applicazone Sky Go. E’ infatti Sky a trasmettere questa sfida del girone A anche in televisione per gli iscritti all’emittente satellitare che si sintonizzeranno sul canale Sky Sport 251.

SQUADRE DAL FUTURO NON DEFINITO

Si parte alle ore 17:30 di sabato 12 aprile 2025 con la diretta Lecco Albinoleffe. Presso lo Stadio Rigamonti Ceppi le speranze di promozione del Lecco sono appese ad un filo sottolissimo con appena nove punti ancora in palio da qui al termine della stagione 2024/2025. I Manzoniani sono in quattordicesima posizione con quaranta punti, come il Lumezzane e a otto di distacco dal Novara, l’unica squadra che potrebbero ancora scalzare al fine di far loro la prima casella utile per qualificarsi ai playoff. La recente sconfitta rimediata contro il Padova ha però compromesso la rincorsa dei blucelesti, i quali devono pure guardarsi le spalle per non essere trascinati in zona retrocessione.

Chi deve assolutamente difendere il proprio piazzamento è l’Albinoleffe, ora in quarta posizione con cinquantasei punti, troppo pochi per raggiungere la Feralpisalò ma abbastanza per farsi superare dalle inseguitrici. Formazioni come il Trento ed il Renate scalpitano per soffiare il posto ai Seriani così da ripartire nella corsa alla promozione in Serie A dai sedicesimi di finale, evitando di disputare un turno aggiuntivo di playoff e rischiare di essere eliminati immediatamente.

LECCO ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Eccoci arrivati quindi a quelle che sono le probabili formazioni della diretta Lecco Albinoleffe stando ai rumors emersi prima del giorno della partita. Il modulo 3-5-2 con Furlan, Martic, Battistini, Marrone, Anderson, Frigerio, Marino, Zanellato, Kritta, Sipos e Galeandro dovrebbe essere la scelta effettuata dal tecnico Valente per questo impegno casalingo. Gli ospiti guidati invece da mister Lopez utilizzeranno uno speculare 3-5-2 con Marietta, Borghini, Potop, Baroni, Barba, Zanini, Fossati, Parlati, Giannini, Sorrentino e Zoma almeno dal fischio d’inizio del direttore di gara.