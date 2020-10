Diretta/ Lecco Alessandria (Serie C) streaming video e tv: Grigi in crescita

DIRETTA LECCO ALESSANDRIA: SFIDA AD ALTA QUOTA

Lecco Alessandria, diretta dal signor Rutella di Enna, sarà una sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie C nel girone A, in programma mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi. Esame importante per i Grigi allenati di Angelo Gregucci, che dopo aver esordito in campionato con un pareggio in casa della Pistoiese, hanno calato il poker in casa contro l’Olbia grazie alle reti di Corazza (doppietta), Arrighini e un autogol di Tornaghi. Alessandria in crescita, ma anche il Lecco ha ottenuto 4 punti in questo avvio stagionale, pareggiando 2-2 a Livorno dopo aver battuto in casa il Giana Erminio. Sfida dunque stimolante, chi dovesse riuscire a cogliere i tre punti potrebbe davvero sperare di dare subito l’assalto al vertice in una stagione che ha comunque appena vissuto la sua fase iniziale.

DIRETTA LECCO ALESSANDRIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Lecco Alessandria, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO ALESSANDRIA

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Lecco e Alessandria. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gaetano D’Agostino con un 3-4-1-2: Bertinato, Merli Sala, Malgrati, Capoferri; Celjak, Marotta, Bolzoni, Purro; Iocolano; Mangni, Capogna. Gli ospiti guidati in panchina da Angelo Adamo Gregucci affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Crisanto; Blondett, Cosenza, Scognamillo; Parodi, Casarini, Suljic, Celia; Chiarello; Corazza, Arrighini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Lecco Alessandria grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 3,10, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,10, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,30 la posta scommessa.



