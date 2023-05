DIRETTA/ Lecco Ancona video streaming tv: giovedì è l’unico precedente

DIRETTA LECCO ANCONA: I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Lecco Ancona, in occasione della partita di andata avevamo già riferito come questa sfida non avesse precedenti; ora ovviamente il dato va aggiornato, perché lo scorso giovedì le due squadre si sono affrontate nell’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Ne è uscito un bel pareggio: un 2-2 allo stadio Del Conero, con il Lecco che ha gettato alle ortiche una grande occasione per mettere un piede nei quarti di finale. Nel primo tempo Vedran Celjak ha portato in vantaggio la squadra bluceleste; Nicolò Buso ha pareggiato quando mancava un quarto d’ora al termine e dunque sembrava che i giochi fossero fatti, invece ancora una volta l’Ancona ha dimostrato di avere sette vite.

Al minuto 83 infatti Mario Prezioso ha accorciato le distanze; poi, addirittura al 94’, è arrivato il tap-in vincente da parte di Mirco Petrella. Certo, questa sera il Lecco potrà anche permettersi di pareggiare, ma intanto i dorici hanno reso molto più intrigante la partita dei playoff e sono pronti per un altro miracolo; vedremo come andranno le cose tra poche ore sul terreno di gioco del Rigamonti-Ceppi… (agg. di Claudio Franceschini)

LECCO ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Ancona non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Lecco Ancona sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

UN SOLO RISULTATO PER I MARCHIGIANI

La diretta Lecco Ancona, in programma lunedì 22 maggio alle ore 20:30, racconta la gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Quella dell’andata è stata una sfida incredibile con il Lecco che sembrava averla portata a casa grazie alle reti di Celjak e Buso, ma negli ultimi minuti prima Prezioso all’84’ e poi Petrella al 94′ hanno pareggiato i conti in vista del ritorno.

A dire il vero si tratta di un pareggio più utile a livello mentale che altro per l’Ancona visto che per passare il turno c’è bisogno necessariamente della vittoria. Infatti se dovesse replicarsi il risultato dell’andata sarebbe il Lecco ad accedere alla fase successiva essedo testa di serie. Due risultati su tre dunque a disposizione dei lombardi che godranno anche del fattore casa mentre i marchigiani sono chiamati all’impresa.

LECCO ANCONA, PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecco Ancona vedono i padroni di casa schierarsi con il 3-5-2.Tra i pali Melgrati, in difesa trio arretrato formato da Celjak, Bianconi e Battistini. A centrocampo Giudici e Lepore larghi con Zuccon, Ilari e Galli a presidiare la zona nevralgica. In attacco Pinzauti e Buso, autore di uno dei due gol.

Risposta degli ospiti con il 3-4-1-2. Perucchini in porta, pacchetto difensivo composto da Barnaba, Mondonico e Brogni. Larghi Mezzoni e Martina mentre Basso e Paolucci agiranno al centro. Moretti giocherà da trequartista con Melchiorri e Spagnoli attaccanti.











