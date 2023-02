Diretta/ Lecco Arzignano streaming video tv: blucelesti da primato (Serie C)

DIRETTA LECCO ARZIGNANO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Lecco Arzignano, in diretta domenica 26 febbraio 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato di Serie C. Vincendo 0-2 in casa della Juventus U23 il Lecco ha confermato le sue ambizioni di primato, con i blucelesti che rimangono a -2 dalla coppia di testa composta da Pro Sesto e Feralpisalò e a -1 dal Pordenone terzo, con i lombardi che cercano quella continuità mancata nei momenti chiave del girone d’andata.

L’Arzignano dalla sua è reduce da una trionfale vittoria in casa contro l’Albinoleffe, con i vicentini che a quota 41 punti si confermano in piena zona play off, sicuramente a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica al confine della quale si è trovato risucchiato l’Albinoleffe. All’andata Lecco vincente con un secco 0-2 in casa dell’Arzignano, blucelesti vincenti col punteggio di 2-1 anche nell’ultimo precedente di campionato contro i vicentini, disputato il 18 maggio 2019.

LECCO ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Arzignano non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (anche se aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Sky Diretta Gol Serie C) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Lecco Arzignano sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO ARZIGNANO

Le probabili formazioni della diretta Lecco Arzignano, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano Foschi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Zuccon, Girelli, Zambataro, Ilari, Giudici; Pinzauto, Buso. Risponderà l’Arzignano allenato da Giuseppe Bianchini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Saio; Davì, Piana, Milillo, Gemignani; Barba, Casini, Antoniazzi; Lunghi; Grandolfo, Tremolada.

LECCO ARZIGNANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Arzignano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo dell’Arzignano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.

