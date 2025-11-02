Diretta Lecco Arzignano streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone A di Serie C.

DIRETTA LECCO ARIZGNANO (RISULTATO 4-1): POKER DI ZANELLATO!

Inizia il match tra Lecco e Arzignano. Kritta in mezzo per Sipos che colpisce male. Sipos! La sblocca il Lecco! Frigerio trova Metlika, palla per Sipos che calcia e supera Manfrin. Frigerio! Raddoppia il Lecco! Metlika in mezzo, Kritta allunga la traiettoria, Frigerio in scivolata raddoppia. Kritta! Il Lecco cala il tris! Kritta si accentra e calcia, palla in rete e partita chiusa. Rossoni! Sigla l’Arzignano! Da angolo calcia al volo Mattioli, la sfera arriva a Rossoni che di testa sigla. Zanellato! Poker del Lecco! Grandissimo sinistro di Zanellato che supera Manfrin. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

Video Arzignano Lumezzane (3-3)/ Gol e highlights: Moscati fa gioire i Valgobbini! (Serie C, 25 ottobre 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA LECCO ARZIGNANO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Lecco Arzignano sui canali della nostra tv viene garantita da Sky Sport, dunque in abbonamento; avremo poi la diretta streaming video sia su Sky Go che su Now.

SI COMINCIA!

Ci siamo, pochi istanti e sarà finalmente diretta Lecco Arzignano, prima di immergerci nella partita però capiamo chi riuscirà a vincere il pronostico con l’osservazione e l’analisi dei dati raccolti dalla nostra redazione. Il Lecco sta trovando equilibrio dopo un inizio difficile: 51% di possesso, 1,4 xG, 1,1 xA, e una media di 11,0 km percorsi per giocatore, tra le più alte del girone. Il 58% delle azioni pericolose nasce da cross e seconde palle, mentre la fase difensiva è migliorata (1,0 xGA).

DIRETTA/ Renate Lecco (risultato finale 0-1): tre punti agli ospiti (oggi 25 ottobre 2025)

L’Arzignano è più diretto e verticale: 46% di possesso, 1,6 xG, e una percentuale elevata di gol su palla inattiva (41%). Il baricentro è basso (recupero palla a 33 metri), ma la squadra è molto efficace nelle ripartenze (38% dei gol da transizione).

Disciplina in equilibrio (2,3 gialli a testa), ma più falli tattici dei veneti (16,8 contro 12,9). Il Lecco segna soprattutto nella ripresa (63% dei gol dopo il 60’), l’Arzignano nei primi minuti. Una gara da ritmo e carattere: chi troverà il giusto equilibrio tra aggressività e lucidità potrà spostare l’inerzia del match. Ora via al commento live della diretta di Lecco Arzignano, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Arzignano Lumezzane (risultato finale 3-3): pari con Moscati! (Serie C, oggi 25 ottobre 2025)

DIRETTA LECCO ARZIGNANO: BLUCELESTE PER VOLARE!

Ci prepariamo a vivere un’interessante diretta Lecco Arzignano, che si gioca alle ore 20:30 di domenica 2 novembre e al Rigamonti-Ceppi vale per la dodicesima giornata di Serie C 2025-2026, per il girone A. Due squadre diverse per classifica e ambizioni, ma che sono comunque reduci da una vittoria esterna.

Per il Lecco, secondo e sempre all’inseguimento del Vicenza, si è trattato del colpo di Meda: battuto il Renate, i bluceleste hanno immediatamente riscattato la sconfitta casalinga contro l’Union Brescia, una sfida diretta, e si sono rimessi in corsa in un campionato che fino a questo momento è davvero ottimo.

L’Arzignano era partito bene, poi è entrato in crisi e ha mancato la vittoria per nove giornate: curiosamente ha fatto strada in Coppa Italia vincendo a Forlì, ma se parliamo di campionato le cose stanno andando decisamente male e urge riprendere immediatamente la marcia, perché siamo in zona playout.

Naturalmente sarà tutt’altro che semplice farlo nella diretta Lecco Arzignano, i padroni di casa restano ampiamente favoriti ma attenzione alle sorprese, intanto noi aspettiamo la partita dando qualche indicazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO ARZIGNANO

Nella diretta Lecco Arzignano Federico Valente punta sempre sul 3-4-2-1, il matchwinner di Meda Sipos è favorito per guidare l’attacco mentre alle sue spalle potrebbe esserci riposo per uno tra Metlika e Zanellato – che può anche scalare in mezzo – con Galeandro che potrebbe essere titolare, poi ecco che Gabriel Pellegrino si candida per una maglia sulla mediana (dove operano Frigerio e Andrea Mallamo), sulle corsie laterali si dovrebbe andare con Mattia Rizzo e Lovisa mentre in difesa Marrone dovrebbe essere confermato con Tanco e Romani, a protezione del portiere Furlan.

Giuseppe Bianchini cambia rispetto alla Coppa Italia: in difesa a dire il vero dovremmo comunque vedere Valentini, Alessandro Coppola e Milillo, in porta però dovrebbe esserci Manfrin con un centrocampo nel quale Cariolato e Bernardi sono i due laterali di una linea a cinque comandata da Damani, con Lanzi e Lakti che dovrebbero operare come mezzali anche se Castegnaro può sicuramente giocarsi un posto. Nel reparto offensivo le certezze sono veramente poche: c’è Minesso che dovrebbe agire da seconda punta, ma tutti gli altri attaccanti non segnano e dunque da valutare chi potrebbe giocare, forse ancora Mirco Moretti ma attenzione a Preto e Mattioli.

LECCO ARZIGNANO: QUOTE E PRONOSTICO

Possiamo leggere qualcosa circa le quote sulla diretta Lecco Arzignano: secondo Eurobet questa partita sorride chiaramente ai bluceleste, e infatti il segno 1 che regola la loro vittoria ha un valore corrispondente a 1,97 volte la vostra giocata; l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 2,95 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine ecco il segno 2 per l’affermazione esterna dei veneti che permette un guadagno di 3,65 volte la posta in palio.