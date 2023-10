DIRETTA LECCO ASCOLI/ Video streaming tv: partita che mancava da 50 anni! (Serie B, 21 ottobre 2023)

DIRETTA LECCO ASCOLI, I TESTA A TESTA

La diretta di Lecco Ascoli ci racconta di una partita che ha appena due precedenti, e che sono tutt’altro che recenti: le due squadre infatti si sono incrociate solo nella stagione 1972-1973, era il campionato di Serie B e i bluceleste sarebbero retrocessi con l’ultima posizione (ventesima), l’Ascoli invece, allenato dal compianto Carlo Mazzone, avrebbe mancato la promozione arrivando quarto a un solo punto dal Foggia, salito in Serie A in compagnia di Genoa e Cesena (di Gigi Radice, che di lì a poco avrebbe vinto lo scudetto con il Torino, ancora oggi l’ultimo tricolore messo in bacheca dalla società granata).

L’Ascoli, decisamente più competitivo del Lecco, aveva vinto entrambe le partite: 3-0 in casa, mentre al Rigamonti-Ceppi (all’inizio di marzo) era bastato un rigore trasformato da Mario Colautti. Da segnalare che il Lecco aveva affrontato quelle due gare con due allenatori diversi: infatti dopo 10 giornate Angelo Longoni era stato sostituito da Francesco Meregalli, ma le cose non erano cambiate e quello, va ricordato, è rimasto l’ultimo campionato di Serie B giocato dalla squadra lombarda, che ora è tornata in cadetteria e ritrova una delle avversarie di quei tempi. A proposito: di quel torneo a venti squadre, le formazioni presenti anche oggi oltre a Lecco e Ascoli sono Catanzaro, Reggiana, Como, Bari e Brescia. (agg. di Claudio Franceschini)

LECCO ASCOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Lecco Ascoli sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lecco Ascoli in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

BIANCONERI IN SERIE POSITIVA

La diretta Lecco Ascoli, in programma sabato 21 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, sarà un match valido per la decima giornata del campionato italiano di Serie B. Sfida tra due compagini che stanno faticando in questo inizio di stagione, soprattutto i padroni di casa neo-promossi: il Lecco, infatti, staziona all’ultimo posto in classifica ed ha appena cambiato allenatore, passando da Foschi a Bonazzoli. Per i marchigiani, invece, situazione leggermente migliore anche se nove punti non rappresentano un bottino soddisfacente. Dato positivo per i bianconeri risiede nei quattro risultati utili di fila, ultimo dei quali il pareggio contro la Sampdoria.

LECCO ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Lecco Ascoli, sfida in programma sabato 21 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco. Tra i padroni di casa mister Emiliano Bonazzoli, all’esordio, dovrebbe rinunciare a Buso, non al meglio della condizione. Per il tecnico ospite William Viali, invece, solita abbondanza in avanti dove Nestorovski sarà supportato da due elementi tra Mendes, Manzari, Rodriguez e D’Uffizi.

LECCO ASCOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Lecco Ascoli danno per favorita la squadra nero-azzurra con il segno 1 proposto a 2.60. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei bianconeri è dato a 2.75 mentre il pareggio si gioca a 3.25.

