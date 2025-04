DIRETTA LECCO ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): NAVARRO KO, ENTRA BERNASCONI

Al 35’ l’Atalanta U23 è costretta al primo cambio per infortunio: Navarro prende il posto di Bernasconi. Al 39’ i nerazzurri sfiorano il vantaggio con Vavassori, la cui conclusione colpisce in pieno il palo. Si va al riposo sullo 0-0, con grande equilibrio tra le due squadre nei primi 45 minuti. Lecco privo di motivazioni di classifica in questo match, bergamaschi a caccia di un gol che potrebbe ancora proiettarli al sesto posto finale nella regular season, con i conseguenti benefici in chiave play off. (agg. di Fabio Belli)

OROBICI PIÙ INCISIVI IN AVVIO

Le due squadre si studiano a vicenda in avvio, con poche vere opportunità da gol. Al 19’ un errore nel disimpegno di Fall regala palla a Cassa, ma i nerazzurri non riescono a concretizzare la potenziale occasione. L’Atalanta alza il pressing e al 26’ va vicina al vantaggio con un colpo di testa di Cassa su calcio d’angolo, che sfiora il palo. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Lecco Atalanta U23, ultima gara in programma per queste due squadre in questa Serie C, almeno nel campionato regolare. Come di consueto il nostro obiettivo sarà capire chi tra queste due formazioni potrà avere la meglio in base ai numeri prodotti in questa stagione, senza contare poi i trend che sono stati prodotti fino a questo momento sul rettangolo di gioco. Partiamo dal Lecco, squadra molto italiana nel senso più classico del termine, abbiamo infatti una difesa molto bassa a 22 metri di distanza media dalla porta e poi 36 cross progressivi ogni giornata.

Dall’altra parte del campo invece il miglior attacco della Serie C con 2 reti fatte ogni novanta minuti, ovviamente parliamo della Baby Dea che però in difesa concede e anche parecchio con un gol e mezzo subito nello stesso calcolo AVG. Questo potrebbe dare qualche chance al Lecco? La vediamo difficile perché i padroni di casa subiscono sempre una rete contro squadre che hanno lo 0,5 in più rispetto alla media di gol segnati del campionato. Quindi i numeri verranno rispettati anche stavolta? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Lecco Atalanta U23, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match. Non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

SOLO UNA SQUADRA VA AVANTI

Comincia venerdì 25 aprile 2025 alle ore 16:30 la diretta Lecco Atalanta U23. Presso lo Stadio Rigamonti Ceppi si affrontano due squadre il cui destino è stato già segnato nel turno precedente. I padroni di casa stanno infatti per chiudere qui la loro stagione essendo al momento in tredicesima posizione con quarantatre punti, incapaci dunque di acciuffare un piazzamento in zona playoff ed al tempo stesso certi di non dover lottare per evitare la retrocessione. I manzoniani arrivano dalla sconfitta ottenuta in trasferta contro il Caldiero Terme e sperano in ogni caso di mantenere il piazzamento attuale, senza essere scavalcati dal Lumezzane.

Chi proseguirà invece l’annata calcistica è l’Atalanta U23, ottava in graduatoria grazie ai suoi cinquantaquattro punti, gli stessi del Trento che si trova però alle sue spalle. La sconfitta interna patita contro l’Arzignano non ha intaccato il percorso dei bergamaschi che hanno comunque la possibilità di sorpassare la Virtus Verona e la Giana Erminio per acciuffare il Renate. Dietro alla Dea soltanto il Novara potrebbe scalzare i ragazzi di mister Modesto, che finirebbero così decimi.

DIRETTA LECCO ATALANTA U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se parliamo delle probabili formazioni della diretta Lecco Atalanta U23 ci aspettiamo di vedere un 3-5-2 con Dalmasso, Galeandro, Battistini, Zanellato, Sipos, Frigerio, Marino, Martic, Cavallini, Di Dio e Kritta per quanto riguarda i padroni di casa guidati da mister Valente. La soluzione per contrastare i blucelesti dovrebbe essere l’utilizzo del modulo 3-4-2-1 con Vismara, Gyabuaa, Obric, Navarro, Bergonzi, Panada, Pounga, Bernasconi, De Nipoti, Alessio e Vlahovic da parte del tecnico Francesco Modesto così da organizzare al meglio i suoi giovani nerazzurri.