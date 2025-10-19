Serie C, Diretta Lecco Brescia, streaming video tv: grande attesa per la grande sfida tra biancoblu lombardi (19 ottobre 2025)

DIRETTA LECCO BRESCIA, BIG MATCH!

Definirla una sfida ai piani alti è semplicemente riduttivo. La diretta Lecco Brescia, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 20:30, rappresenta la partita tra la seconda in classifica che ospita la terza in graduatoria.

Il Lecco non ha ancora perso in questo campionato, anche se nelle ultime tre partite ne ha vinta solo una (contro l’Albinoleffe) pareggiano sia con la Giana Erminio che con la Virtus Verona. Detto ciò fin qui i biancoblu hanno vinto sei partite su nove.

Diretta/ Albinoleffe Lecco (risultato finale 0-1): Galeandro colpisce la traversa! (12 ottobre 2025)

Il Brescia ha fallito l’esordio con l’Arzignano, ma sembra che quel match sia servito per rialzare la china nel migliore dei modi come testimoniano le vittorie contro Trento, Pro Vercelli, Renate, Giana Erminio e Pro Patria più tre pareggi.

DOVE VEDERE DIRETTA LECCO BRESCIA, STREAMING VIDEO

Se non volete perdervi la diretta Lecco Brescia allora l’unica consiglio che possiamo darvi è quello di abbonarvi a Sky, così da avere anche la possibilità di guadare la diretta streaming sull’applicazione di Sky Go.

DIRETTA/ Virtus Verona Lecco (risultato finale 2-2): ripresa allo scadere! (Serie C, 4 ottobre 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCO BRESCIA

Il Lecco si schiererà secondo il modulo 3-4-2-1 con Furlan in porta, difeso dal terzetto Tanco, Battistini e Romani. Agiranno a centrocampo Pellegrino, Zanellato, Metlika e Kritta con Furrer alle spalle di Frigerio e Sipos.

Il Brescia si disporrà invece in maniera leggermente diversa ovvero col 3-4-1-2. Sempre difesa a tre davanti a Gori ovvero Balestrero, Pasini e Rizzo, ma con Boci, Zennaro, Mercati e De Maria che supporteranno Di Molfetta e Spagnoli dietro a Maistrello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LECCO BRESCIA

La squadra favorita secondo i bookmakers è il Brescia a 2.10 rispetto al Lecco a 3.50 o al pari a 2.90. Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.57.

Video Lecco Giana Erminio (0-0)/ Gol e highlights: rosso per Pinto nel recupero! (Serie C, 28 settembre 2025)