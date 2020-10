Diretta/ Lecco Carrarese (Serie C) streaming video tv: sfida dura per la capolista!

DIRETTA LECCO CARRARESE: LOMBARDI PRIMI IN SERIE C!

Lecco Carrarese, sabato 17 ottobre 2020 alle ore 16.00, presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone A. Padroni di casa sulle nuvole dopo la vittoria nel derby lariano contro il Como, per la prima volta dopo molti anni il Lecco si ritrova primo in Serie C e in solitudine, un primato che rimanda i ricordi gloriosi della storia del club bluceleste, che ha toccato anche l’apice della Serie A negli anni Sessanta. Un nuovo banco di prova per Capogna e compagni sarà quello contro la Carrarese, sempre ambiziosa e portata dal tecnico Baldini a giocare un calcio brillante. I marmiferi dopo due vittorie consecutive hanno pareggiato in casa contro il Piacenza nell’ultimo turno disputato. La Carrarese è comunque ancora imbattuta, una qualità confermata per la squadra toscana come nelle scorsa stagione, che l’aveva vista arrivare ad un passo dalla finale play off per la Serie B.

DIRETTA LECCO CARRARESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Lecco Carrarese, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO CARRARESE

Le probabili formazioni di Lecco Carrarese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gaetano D’Agostino con un 3-4-1-2: Bertinato; Celjak, Marzorati, Cauz; Nesta, Marotta, Bolzoni, Capoferri; Iocolano; Mangni, Capogna. Gli ospiti guidati in panchina da Silvio Baldini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Mazzini; Rota, Borri, Grassini, Imperiale; Luci, Pavone; Foresta, Pasciuti, Calderini; Infantino.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che forniscono il pronostico di Lecco Carrarese sono state emesse anche dalla Snai: i lecchesi partono favoriti con un valore di 2,30 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno 2 per il successo esterno dei marmiferi vi farebbe guadagnare 2,80 quello che avrete messo sul piatto, mentre con il segno X per il pareggio la vincita ammonterebbe, con questo bookmaker, a 3,10 volte l’importo che avrete investito.



