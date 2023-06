DIRETTA LECCO CESENA/ Video streaming tv: quattro anni fa l’ultimo incrocio (Serie C, 4 giugno 2023)

DIRETTA LECCO CESENA: I TESTA A TESTA

La diretta di Lecco Cesena non è un inedito: anzi, i precedenti tra queste due squadre sono 13 ma bisogna anche dire che l’ultimo risale già a quattro anni fa, e che in un campionato “regolare” la volta più recente è quella della stagione 2008-2009, nel girone A di Prima Divisione Lega Pro. Nel maggio 2019 il Lecco aveva vinto 2-0 a Cesena nella semifinale della poule scudetto di Serie D (doppietta di Riccardo Capogna); il Cesena ha espugnato il Rigamonti-Ceppi nell’ultima partita giocata qui, ma appunto sono passati oltre 14 anni. Il gol decisivo, ad ogni modo, lo aveva segnato un certo Emanuele Giaccherini, simbolo della doppia promozione romagnola e della salvezza in Serie A.

Il Lecco non festeggia un successo interno addirittura dall’ottobre 1997, ed è anche l’unico: parliamo ancora di Serie C1, eravamo nel girone A e a timbrare la vittoria era stato Roberto Bonazzi su rigore. Nel bilancio complessivo il Cesena è in netto vantaggio: le sue vittorie sono 7 a fronte di 4 pareggi e due sole affermazioni del Lecco, tre dei successi della squadra romagnola sono arrivati fuori casa ma, come detto, non è passato pochissimo tempo e dunque sono dati che vanno presi con le pinze. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LECCO CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Lecco Cesena sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Lecco Cesena, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI LECCO CESENA SU RAI PLAY

LECCO CESENA: IN EQUILIBRIO!

Lecco Cesena, in diretta domenica 4 giugno 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per l’andata delle semifinali dei play off di Serie C. Si sfidano la sorpresa stagionale nel lato Nord della Serie C contro l’esperienza dei romagnoli. Che nel delicato quarto di finale hanno domato il Vicenza con un doppio pareggio, dimostrando di avere la solidità giusta per arrivare fino in fondo in questi play off.

Dall’altra parte il Lecco sembrava a terra dopo la sconfitta in casa col Pordenone, ma l’1-3 in casa dei Ramarri ha fatto saltare il banco con i blucelesti che hanno dimostrato di fare sul serio nella corsa verso una B che sarebbe storica per una piazza che fino agli anni ’60 ha anche conquistato il massimo campionato. Le due squadre tornano ad affrontarsi dai tempi dei play off di Serie D, il 31 maggio 2019 il Lecco vinse 0-2 in casa del Cesena.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO CESENA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Cesena, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano Foschi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Celjak, Battistini, Bianconi; Giudici, Zuccon, Girelli, Lepore; Buso, Doudou, Pinzauti. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Tozzo; Silvestri, Ciofi, Prestia; Mercadante, De Rose, Brambilla, Adamo; Bumbu; Shpendi, Corazza.

LECCO CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida dei play off di Serie C. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











