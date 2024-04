DIRETTA/ Lecco Cittadella video streaming tv: ci sono tanti pareggi nei precedenti (Serie B, 1 aprile 2024)

LECCO CITTADELLA: I TESTA A TESTA

La diretta Lecco Cittadella sta per avere inizio e un’occhiata ai testa a testa della sfida riuscirà a farci entrare meglio in clima partita. Fin qui sono stati giocati 17 match tra le due squadre con 6 vittorie del Lecco, 4 del Cittadella e ben 7 pareggi. Basti pensare che nelle ultime otto partite ci sono stati ben sei pareggi, tutti per 0-0 o 1-1. L’ultimo precedente è però finito 2-1 per il Cittadella al Tombolato grazie alle reti di Pittarello e Cassano che ribaltarono l’1-0 di Ionita.

La sfida è stata anche protagonista di un doppio confronto tesissimo nella stagione 1996/1997. Parliamo di una semifinale playout di Serie C con l’andata terminata 2-1 per il Lecco al Tombolato e il ritorno finito con un gol per parte, salvando di fatto la baracca per il Lecco. Il primissimo testa a testa è però ancora più datato ovvero 1990, concluso 0-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LECCO CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Lecco Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lecco Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LECCO CITTADELLA: DUE SQUADRE IN CRISI!

Lecco Cittadella, in diretta lunedì 1 aprile 2024 alle ore 15.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. Il Lecco ha subito la quarta sconfitta consecutiva prima della pausa, perdendo pesantemente per 4-1 contro l’Ascoli. Nonostante si fossero portati in vantaggio con un rigore di Lepore al 13′, la missione salvezza per i blucelesti si sta complicando sempre di più. Lo 0-1 dagli undici metri è stato solo un’illusione, poiché i marchigiani, con Caligara che ha segnato due volte su rigore, hanno ribaltato il punteggio già nel primo tempo. Nella ripresa, Bellusci e Duris hanno completato il poker. La loro posizione in cima alla classifica con 21 punti lascia poco spazio alle interpretazioni, ora sono a meno dieci dalla zona playout.

Dall’altra parte, il Cittadella ha ottenuto il secondo pareggio consecutivo nell’ultimo turno, dopo quello contro il Cosenza (0-0), pareggiando per 1-1 in casa contro il Modena. La partita al Tombolato si è sostanzialmente decisa nella prima metà del gioco: il vantaggio dei veneti è stato segnato da Amatucci al 13′, mentre il Modena ha pareggiato con Magnino al minuto 42. Con questo risultato, la squadra di Edoardo Gorini è salita a quota 38 punti, attualmente a meno uno dalla zona playoff.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Cittadella, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Alfredo Aglietti schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Lemmens, Ierardi, Capradossi, Lepore; Parigini, Degli Innocenti, Galli, Crociata; Novakovich, Inglese. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Maniero; Salvi, Negro, Frare; Carissoni, Amatucci, Carriero, Vita, Rizza; Magrassi, Baldini.

LECCO CITTADELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.











