Diretta Lecco Cittadella, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Rigamonti Ceppi per la quindicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone A

DIRETTA LECCO CITTADELLA (RISULTATO 0-1): FINE SECONDO TEMPO

Giallo per Zanellato. Tanco di testa prova la girata ma niente da fare. Cross di Amatucci che attraversa tutta l’area di rigore ma niente da fare, la palla termina sulla difesa avversaria che allontana. Castelli viene infastidito nel momento del tiro ma riesce comunque a calciare. Il suo tiro termina sul fondo, ha fatto il massimo.

Cittadella che sblocca la partita al minuto 86′ con il calcio di rigore di Castelli che spiazza Furlan. Si butta in avanti il Lecco ma non basta. Triplice fischio e vittoria per il Cittadella. (Marco Genduso)

DIRETTA LECCO CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SECONDO TEMPO

Comincia il secondo tempo della sfida Lecco Cittadella. Metlika spara da fuori ma non è stata una grande idea. Occasione per Romani che però spara troppo alto.

Conclusione troppo forte. Sipos é sempre tra i più pericolosi. Riceve il pallone, si gira e calcia ma non trova la traiettoria giusta. Cartellino giallo per De Zen e Cecchetto che si iscrivono al tabellino dei cattivi. (Marco Genduso)

DIRETTA LECCO CITTADELLA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Continua ad attaccare il Lecco sempre con Sipos. L’attaccante viene trovato all’interno dell’area di rigore ma la chiusura di Salvi é provvidenziale. Grande occasione ancora per la squadra di casa con il liscio di Redolfi che favorisce Sipos che Perroni inquadra la porta nonostante la posizione ravvicinata.

Risponde anche la squadra granata con il tentativo volante di Robbi. Finisce il primo tempo con il risultato di 0-0. (Marco Genduso)

DIRETTA LECCO CITTADELLA (RISULTATO 0-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Inizia la sfida tra Lecco e Cittadella, due squadre che fino allo scorso anno giocavano nel campionato di serie B. Azione subito pericolosa da parte della squadra allenata da Mister Federico Valente. Sipos si fa vedere e calcia dalle parti di Zanellati che però gli nega la gioia della rete.

Poco dopo volta prova anche lui con una conclusione fuori, ma è provvidenziale la deviazione della difesa. Galeandro pericoloso ma chiude ancora Zanellati. (Marco Genduso)

DIRETTA LECCO CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Lecco Cittadella, il nostro obiettivo è capire chi tra queste due realtà riuscirà a portare a casa i tre punti per la sfida che comincerà tra pochissimi istanti. Il Lecco arriva con numeri in crescita sul piano dell’aggressività: 48% di possesso medio, 1,4 xG, 1,2 xA, e una struttura che punta molto sulle corsie, da cui nasce il 62% delle occasioni create. La squadra bluceleste mantiene un baricentro relativamente basso (39 metri), ma compensa con 18 duelli vinti di media nella zona centrale e una buona protezione dell’area (3,6 tiri nello specchio concessi).

Interessante il dato sui gol: 44% segnati tra 70’ e 90’, segno di una squadra che non esce mai mentalmente dalla partita. Il Cittadella propone invece un calcio più organizzato e orientato al controllo: 55% di possesso, 1,8 xG, 1,3 xGA, e un’elevata precisione nei passaggi (86%). Il 67% delle azioni pericolose nasce da combinazioni interne con rifinitura nello spazio di mezzo, dove la squadra granata tende a creare superiorità posizionale. Ora via al commento live della diretta di Lecco Cittadella, finalmente si darà inizio alle danze! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LECCO CITTADELLA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Su Sky si potrà vedere la diretta Lecco Cittadella, anche in televisione. La sfida di Serie C sarà disponibile in streaming sull’applicazione di Sky Go. Anche gli abbonati a Now Tv potranno seguire la partita lontano dallo stadio.

LECCO CITTADELLA, VENETI VINCENTI DA SETTE GARE

L’avvio delle ostilità nella diretta Lecco Cittadella è previsto per domenica 23 novembre 2025 alle ore 20:30. Presso lo Stadio Rigamonti Ceppi va in scena un impegno serale valido per il posticipo della quindicesima giornata del girone A della Serie C 2025/2026 molto importante per quanto riguarda le posizioni più alte della classifica.

I manzoniani, al secondo posto alla vigilia di questo turno di campionato, scendono in campo conoscendo il risultato della sfida tra Union Brescia e Vicenza. La Leonessa era appunto terza a quota ventotto e potrebbe aver scalzato i lombardi che vorranno dunque riprendersi immediatamente il piazzamento detenuto in precedenza.

Viceversa i blucelesti avranno modo di allungare ulteriormente se le Rondinelle non dovessero aver sconfitto un avversario tosto come la capolista, ancora imbattuta dall’inizio della stagione. Il recente 1 a 0 rifilato alla Pro Patria fra le mura amiche ha consentito loro di riscattare il KO patito una settimana prima contro il Novara.

Il Citta non è però certamente da prender sotto gamba essendo in quarta posizione con ventiquattro punti, avendo raggiunto l’Alcione Milano. I veneti vanno a caccia della settima vittoria consecutiva, che vorrebbe anche dire ottenere il nono risultato utile in altrettante gare disputate. I granata hanno eguagliato il bottino dei milanesi superando per 1 a 0 l’Arzignano Valchiampo nel derby regionale.

LECCO CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecco Cittadella: mister Valente potrebbe scegliere un 3-4-2-1 in avvio per i suoi con Furlan, Battistini, Rizzo e Tanco, Mallamo, Kritta, Metlika e Furrer, Frigerio e Zanellato a supporto di Sipos. Modulo 3-5-2 invece per il tecnico Iori con Zanellati, Salvi, Cecchetto e Redolfi, De Zen, Amatucci, Vita, Barberis e Crialese, Castelli e Rabbi in attacco.

LECCO CITTADELLA, LE QUOTE

Le quote della diretta Lecco Cittadella: secondo Sisal il pareggio è il punteggio meno probabile per questo incontro e quindi l’x è indicato a 3.00. I padroni di casa sono invece i favoriti per la vittoria con il segno 1 pagato a 2.50 dall’agenzia di scommesse sportive ed il 2, ovvero l’eventuale successo degli ospiti di giornata, è infine quotato a 2.75.