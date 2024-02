Diretta/ Lecco Cosenza (risultato finale 1-3): Venturi accorcia inutilmente! (Serie B, 17 febbraio 2024)

DIRETTA LECCO COSENZA (RISULTATO 1-3): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Rigamonti-Ceppi il Cosenza batte in trasferta il Lecco per 3 a 1. Nel primo tempo gli ospiti cominciano benissimo la partita riuscendo infatti a passare immediatamente in vantaggio già al 6′ grazie alla rete messa a segno da Tutino che completa poi la doppietta personale al 45’+3′ trasformando il rigore concesso per fallo di Guglielmotti su Forte, oltre a vedersi annullare un’altra rete per fuorigioco al 45’+4′. Nel secondo tempo il copione non cambia ed i Lupi della Sila calano il tris con il gol siglato da Frabotta intorno al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i blucelesti accorciano le distanze al 60′ con l’autogol firmato da Venturi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Cosenza di portarsi a quota 32 nella classifica della Serie B mentre il Lecco resta fermo a 20 punti. (cronaca Alessandro Rinoldi)

LECCO COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Lecco Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Lecco Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Lecco e Cosenza è cambiato ed è adesso di 0 a 3. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Parigini e di Buso al posto del già ammonito Frigerio e di Salcedo tra i calciatori del Lecco, il copione non sembra cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti i Lupi della Sila calano il tris al 54′ con il gol siglato da Frabotta. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Lecco e Cosenza sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 2. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono sfiorando il raddoppio con il solito Tutino al 20′ ma i lombardi suonano la carica al 28′ con Ionita ed al 42′ con Ierardi di testa, vedendosi però intercettare la sfera sulla linea da Mazzocchi. Proprio Tutino completa in ogni caso la doppietta personale al 45’+3′ trovando il gol del raddoppio per i suoi tramite la trasformazione del calcio di rigore concesso per fallo di Guglielmotti nei confronti di Forte. Annullata invece l’eventuale terza rete di Tutino per fuorigioco al 45’+4′. Fino a questo momento il direttore di gara Daniele Perenzoni, proveniente dalla sezione di Rovereto, ha ammonito rispettivamente Frigerio al 19′, Capradossi al 22′, Crociata al 26′ e Lepore al 42′ da una parte, Gyamfi al 38′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Lecco e Cosenza è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati da mister Caserta partono forte riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 6′ grazie alla rete messa a segno da Tutino dopo un consulto con il VAR. I padroni di casa guidati dal tecnico Aglietti provano a replicare immediatamente al 7′ con una conclusione imprecisa di Crociata. Ecco le formazioni ufficiali: LECCO (4-3-1-2) – Saracco; Guglielmotti, Ierardi, Capradossi, Lepore; Galli, Frigerio, Ionita; Crociata; Salcedo, Novakovich. Allenatore: Aglietti. COSENZA (4-2-3-1) – Micai; Gyamfy, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon, Praszelik; Canotto, Tutino, Mazzocchi; Forte. Allenatore: Caserta. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Ci siamo per le statistiche e i numeri della diretta di Lecco Cosenza, ma andiamo con ordine e iniziamo dai padroni di casa che sembrano avere una predilezione per il secondo quarto d’ora di gioco, realizzando il 27% dei gol tra i minuti 16 e 30. Passando al Cosenza che ha una percentuale simile, con il 31% dei suoi gol che arriva nello stesso intervallo di tempo. il Lecco però sta attraversando un periodo difficile, avendo perso le ultime 5 partite. La squadra ha anche mostrato delle difficoltà offensive, non riuscendo a segnare in 4 delle 11 partite casalinghe di Serie B in questa stagione.

Praticamente quasi la metà Per quanto riguarda il Cosenza, la squadra ha avuto molto a cui pensare di ritorno dalle partite in trasferta, non riuscendo a segnare in ben 7 delle 12 partite giocate lontano da casa in questa stagione. Entrambe le squadre presentano una tendenza simile in termini di vantaggio al termine del primo tempo, con il Lecco in vantaggio nel 25% delle partite al 45′ e il Cosenza nel 23%. Ora si può passare alle formazioni ufficiali della diretta di Lecco Cosenza, ormai manca davvero pochissimo! (agg. Gianmarco Mannara)

LECCO COSENZA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Lecco e Cosenza vede affrontarsi due squadre che fino a questo momento si sono affrontate solamente in 5 occasioni. A possedere lo scettro di questa partita la formazione lombarda con 2 successi su 5 partite; seguono due risultati di pareggio e una sola vittoria dei calabresi. Le reti in queste 5 partite sono veramente pochi, appena 5, con la media di uno a gara.

Il miglior marcatore all’interno di questa sfida viene diviso tra due calciatori, uno per parte. Da una parte Francesco Forte del Cosenza con due reti, dall’altra Sergio Clerici del Lecco con altrettanti gol. La sfida che vi analizzeremo è quella giocata nella gara di andata con il risultato finale di 3-0 in favore della squadra rossoblù. Ad andare in rete in due occasioni Francesco Forte su altrettanti assist di Giacomo Calò e Manuel Marras, sul servizio di Gennaro Tutino. (Marco Genduso)

LECCO COSENZA: SFIDA DELICATA!

Lecco Cosenza, in diretta sabato 17 febbraio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Sabato scorso, il Lecco ha subito la quinta sconfitta consecutiva, la quattordicesima in totale, durante la partita contro il Bari, che ha portato all’esonero di Emiliano Bonazzoli. La squadra è stata sconfitta per 3-1 sul campo del Bari. Il match al San Nicola ha visto i pugliesi sbloccare il punteggio al 26′ con Benali, ampliando il vantaggio nella seconda metà del gioco con i gol di Puscas al 53′ e Sibilli al 69′. Il gol del Lecco è stato segnato da Novakovich all’81’. Questa sconfitta ha relegato la squadra all’ultima posizione, ora guidata da Alfredo Aglietti, con 20 punti, attualmente a meno due dalla zona playout.

D’altra parte, il Cosenza ha continuato il suo ottimo momento di forma ottenendo il quarto risultato utile consecutivo durante l’1-1 ottenuto sul campo del Modena sabato scorso. La partita allo stadio Braglia si è decisa principalmente nel primo tempo, con il vantaggio degli emiliani siglato da Gliozzi al 16′ e il pareggio del Cosenza messo a segno dal solito Tutino al 23′. Con questo pareggio, i rossoblù guidati da Fabio Caserta hanno raggiunto i 29 punti, rimanendo a meno quattro dalla zona playoff.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Alfredo Aglietti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale; Ionita, Sersanti, Crociata; Parigini, Novakovich, Buso. Risponderà il Cosenza allenato da Fabio Caserta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Micai; Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon, Praszelik; Canotto, Tutino, Mazzocchi; Forte.

LECCO COSENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











