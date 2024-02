DIRETTA/ Lecco Cremonese video streaming tv: ecco la storia del derby lombardo (Serie B, 3 febbraio 2024)

DIRETTA LECCO CREMONESE, TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Lecco Cremonese sono stati fin qui venticinque con dodici pareggi, nove vittorie della Cremo e quattro biancoblu. L’ultimo scontro diretto risale al novembre scorso e la rete di Castagnetti su assist id Coda al ventesimo risultò decisiva ai fini del risultato. Manca in casa Lecco la vittori dal 2008 quando terminò 1-0 in Lega Pro.

Le squadre si sono sfidate anche in una finale di playout Serie C: stiamo parlando del 2000 quando all’andata la Cremonese ebbe la meglio per 2-1, ma proprio grazie a quella rete segnata il Lecco riuscì a sovvertire gli equilibri vincendo 2-0 in casa e chiudendo complessivamente 3-2. Una delle quattro vittorie del Lecco, ma sicuramente la più importante se si guarda la storia di questo testa a testa che ci accompagna tra Serie C e Serie B dalla stagione 1971/1972. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LECCO CREMONESE, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Lecco Cremonese sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Lecco Cremonese attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

OSPITI SPIETATI E CINICI

La diretta Lecco Cremonese, in programma sabato 3 febbraio alle ore 16:15, racconta della 24esima giornata di Serie B. I padroni di casa hanno incassato 13 gol nelle ultime 3 partite, una media superiore ai 4 gol a gara che ha inevitabilmente portato tre sconfitte: 5-3 contro il Catanzaro, 3-1 dal Pisa e un clamoroso 5-1 dalla Feralpi Salò.

Subisce invece pochissimo la Cremonese che nelle ultime 3 partite ha lasciato per altrettante volte la porta inviolata con un triplo 1-0 contro Cosenza, Spezia e Brescia. Nove punti, arrivati anche in maniera convincente, che hanno portato la Cremonese al secondo posto a pari punti col Venezia e a -4 dal Parma capolista della Serie B.

LECCO CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecco Cremonese vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Melgrati, difesa a quattro con Lepore, Celjak, Bianconi e Caporale. A centrocampo spazio a Galli, Sersanti e Ionita mentre in attacco Crociata, Novakovich e infine Buso a completare il reparto.

La Cremonese replica con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Jungdal, terzetto arretrato composto da Antov, Bianchetti e Lochoshvili. Agiranno da esterni Sernicola e Zanimacchia con Collocolo e Falletti mezzali più Majer regista. In attacco il tandem offensivo vedrà Coda e Vazquez.

LECCO CREMONESE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Lecco Cremonese danno favorita la squadra ospite a 1.83. Secondo bet365, l’1 è offerto a 4.20 mentre la X a 3.75.

L’Over 2.5 è abbastanza contenuto per essere Serie B dato che lo troviamo a 1.83 contro l’Under a 2.03. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.75 e 2.











