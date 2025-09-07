Diretta Lecco Dolomiti Bellunesi streaming, video, tv: quote e probabili formazioni dal Rigamonti Ceppi per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA LECCO DOLOMITI BELLUNESI (RISULTATO LIVE 2-0): FINE 1° TEMPO, BIS DEI LOMBARDI AL 46′!

Lecco Dolomiti Bellunesi, fine primo tempo! Nella cornice dello stadio “Rigamonti-Ceppi” è da poco andata in archivio una frazione molto frizzante e divertente, caratterizzata da intensità agonistica (anche se il gioco è stato sovente spezzettato, tra interruzioni e diverse imprecisioni da ambo le parti) e qualche occasione da gol, oltre alla rete descritta nel precedente aggiornamento e che aveva portato avanti i ragazzi di Valenti. Il parziale recita 2-0 col doppio vantaggio, tutto sommato meritato, per i padroni di casa. Subito lo svantaggio al 25’, gli ospiti hanno comunque trovato la forza di reagire e proprio il neo entrato Olonisakin, in vece di Toci costretto a uscire, sfiorava il gol del pareggio al minuto 32 con un tiro alto di poco rispetto alla porta difesa da Furlan.

Nell’ultimo quarto d’ora la Dolomiti Bellunesi ci prova pure con piglio ma scarsi risultati e dopo un incredibile gol divorato dal bluceleste Pellegrino al 44’, nel recupero arriva comunque il bis, firmato dall’esterno Kritta che infila Abati con un tiro potente e preciso (46’). Si chiude con la prima ammonizione del pomeriggio, comminata al rosaverde Saccani, poi tutti al riposo: sarà pura accademia per il Lecco nella ripresa o assisteremo a un ritorno della Dolomiti Bellunesi? (agg. di R. G. Flore)

DIRETTA LECCO DOLOMITI BELLUNESI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In quanto partita di Serie C 2025/2026, la diretta Lecco Dolomiti sarà a disposizione di tutti coloro i quali possiedono un abbonamento a Sky ed avranno scaricato l’applicazione. In attesa di conoscere su quale canale verrà trasmessa in televisione, la sfida sarà in ogni caso disponibile in modalità streaming su Sky Go.

1° TEMPO, BLUCELESTI AVANTI AL 25′!

Lecco Dolomiti Bellunesi: here we go! In uno degli incroci più interessanti nel programma di partite della terza giornata del girone A della Serie C, la compagine lombarda allenata da Federico Valente riceve la visita della matricola veneta: i blucelesti padroni di casa, a quattro punti dopo due gare, vogliono proseguire la striscia di imbattibilità e restare agganciati al treno di testa, laddove i rosaverdi di Nicola Zanini sono alla ricerca della prima, storica vittoria in questa serie dopo i pareggi maturati nel corso delle prime due giornate. E nel corso dei primi 20’ di questa sfida a partire meglio è il Lecco, in forcing per tentare di stanare subito gli avversari, comunque bravi a chiudersi tutti dietro la linea della palla.

La prima chance del pomeriggio è per Zanellato ma il suo tiro (4’) non impensierisce il portiere ospite Abati. Meglio i lombardi in questa fase (il centrocampista numero 5 ci riprova ancora al 14’), ma i rosaverdi non stanno a guardare e vanno al tiro con Clemenza: la miglior occasione per è per i blucelesti al 17’ quando Furrer sfiora il gol ben servito da Sipos; poco dopo alza bandiera bianca l’attaccante ospite Toci, avvicendato da Olonisakin al minuto 22. E il gol, che era nell’aria, arriva al 25’: è il difensore Tanco, sugli sviluppi di un corner, ad avventarsi sulla spizzata di Galiandro e a battere Abati. 1-0 e Lecco in vantaggio! (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

Ci siamo, manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Lecco Dolomiti Bellunesi, prima di immergerci nel rettangolo da gioco però, cerchiamo di capire insieme chi potrebbe avere la meglio e chi no all’interno della prossima ora e mezza di gioco. Come lo faremo? Attraverso le statistiche! Il Lecco si conferma squadra capace di sfruttare bene le proprie occasioni: 1,2 gol segnati e 1,3 subiti, con una media di 10 conclusioni e 4 nello specchio. I blucelesti guadagnano 5 calci d’angolo a gara e percorrono circa 107 km, affidandosi a una struttura ordinata e compatta.

Ben più complessa la situazione dei Dolomiti Bellunesi, che hanno il peggior attacco del girone con 0,7 gol a partita e subiscono in media 1,8 reti. La loro produzione offensiva è limitata a 7 tiri a gara, appena 2 nello specchio, con 3 corner conquistati. La squadra corre molto (108 km) ma spende energie spesso più per rincorrere che per proporre. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Lecco Dolomiti Bellunesi, il fischio di inizio si avvicina e noi non vogliamo perdere neanche un minuto di questo match! (agg. Gianmarco Mannara)

LECCO DOLOMITI BELLUNESI, MANZONIANI ANCORA SENZA SCONFITTE

In campo domenica 7 settembre 2025 alle ore 15:00 per la diretta Lecco Dolomiti Bellunesi. Presso lo Stadio Rigamonti Ceppi i blucelesti proveranno a restare in serie positiva ospitando i rosaverdi, neo promossi in Serie C per l’annata 2025/2026 ed ancora a caccia del primo successo stagionale se si tiene conto di tutte le competizioni.

I padroni di casa hanno dovuto dire addio alla Coppa Italia di categoria in maniera prematura ed anche un po’ inaspettata essendo stati eliminati dall’Ospitaletto nei trentaduesimi di finale sul proprio campo. In campionato però il Lecco si è vendicato sconfiggendo i rossoblu una settimana dopo ed ha quindi pareggiato con la Triestina.

Il Dolomiti Bellunesi non ha invece ancora conosciuto la vittoria quest’anno come dicevamo a partire dall’eliminazione in Coppa avvenuta ad opera dell’Union Brescia. Nel girone A invece sono arrivati due punti in altrettante partite grazie ai pareggi maturati contro l’Albinoleffe in trasferta ed il Novara in casa.

Per questo impegno il Lecco dovrà fare a meno di Mattia Rizzo, il quale è stato convocato dalla selezione Under 20 della Nazionale svizzera. Ricordiamo infatti che la Serie C, al contrario delle due categorie superiori, non si fermerà in occasione della sosta per gli impegni delle varie nazionali, con alcune gare riprogrammate proprio per questa ragione.

DIRETTA LECCO DOLOMITI BELLUNESI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Gli schieramenti di partenza potrebbero essere simili a quelli della scorsa giornata valutando le probabili formazioni della diretta Lecco Dolomiti Bellunesi. I Manzoniani di mister Valente dovrebbero quindi scendere in campo dall’inizio usando il 3-4-3 con Furlan, Battistini, Tanco e Ferrini dietro, Pellegrino, Metlika, Zanellato e Kritta a centrocampo, tridente composto da Frigerio, Sipos e Furrer. I rosaverdi allenati dal tecnico Nicola Zanini si presenteranno invece impiegando il modulo 3-4-2-1 con Consiglio, Barbini, Milesi e Gobetti per quanto concerne la difesa, Alcides, Burrai, Brugnolo e Mignanelli in mediana, Agosti insieme a Clemenza per supportare il centravanti Toci.

DIRETTA LECCO DOLOMITI BELLUNESI, LE QUOTE

La diretta Lecco Dolomiti Bellunesi, almeno sulla carta, dovrebbe sorridere ai padroni di casa. Così almeno recita il pronostico secondo le quote Snai: il segno 1 è ampiamente favorito a 1,73; il pareggio farebbe vincere 3,40 volte la giocata sulla X, infine chi crederà nella Dolomiti Bellunesi potrebbe festeggiare una vincita di ben 4,25 con un colpo esterno.