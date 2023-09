DIRETTA LECCO FERALPISALÒ/ Video streaming tv: dalla 3^ divisione alla Serie B (oggi 26 settembre 2023)

DIRETTA LECCO FERALPISALÒ: I TESTA A TESTA

La diretta del match Lecco Feralpisalò pone di fronte a due formazioni con ben 8 scontri all’attivo, nessuno però giocato nel campionato cadetto. Ago della bilancia che cade dalle parti degli ospiti con ben quattro successi su quattro, dunque, il 50% delle partite giocate. Il restante 50% è da dividere nella stessa misura tra Lecco e il risultato di parità. La prima volta che le due formazioni si sono affrontate, è stato nel 2010. Vittoria di misura del Lecco, era il campionato di Lega Pro C2.

Feralpisalò che ottenne tre vittorie consecutive, la prima nell’aprile del 2011 che risulta essere ancora oggi la sfida con più gol tra queste due formazioni. La gara terminò con il risultato di 1-3. Gli ultimi due risultati tra queste due formazioni sono entrambi di 0-0, giocati nel girone A dello scorso campionato di serie C. Quest’oggi le due formazioni si affrontano per la prima volta nel campionato di serie B, sarà sfida storica per entrambe le formazioni che giocano il derby lombardo. (Marco Genduso)

DIRETTA LECCO FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Feralpisalò sarà fornita dalla televisione satellitare, come tutte le altre partite di Serie B: l’appuntamento in questo caso è sui canali di Sky Sport, dunque bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio (in alternativa l’evento è disponibile in pay per view per i clienti “tradizionali”). Ricordiamo poi che il campionato cadetto è garantito anche dalla piattaforma DAZN: visione qui in diretta streaming video, sempre per gli abbonati, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LECCO FERALPISALÒ: DUE NEOPROMOSSE IN BILICO!

Lecco Feralpisalò, partita in diretta dallo stadio Euganeo di Padova, va in scena alle ore 18:15 di martedì 26 settembre: si gioca qui per la 7^ giornata di Serie B 2023-2024, i bluceleste disputano le loro gare interne nella città veneta e questa è una sfida tra due neopromosse che vanno a caccia della prima vittoria in campionato. Per il Lecco solo tre gare fino ad oggi, e primo punto raccolto sabato contro il Modena: da quel pareggio a reti bianche potrebbe ora partire una bella rimonta, la squadra però deve dimostrare di poter reggere l’onda d’urto di una Serie B complessa e sempre insidiosa.

Anche la Feralpisalò ha pareggiato contro il Modena, ma ha giocato sei partite: dunque per i Leoni del Garda la situazione è decisamente più critica, e c’è sempre quel dettaglio interessante (e motivazionale) per cui la prima vittoria quest’anno sarebbe anche la prima di sempre nel torneo cadetto. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Lecco Feralpisalò; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo analizzare le possibili scelte da parte dei due allenatori per l’Euganeo, dunque prendiamoci del tempo per leggere in maniera approfondita le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO FERALPISALÒ

Sarà un 3-5-2 quello di Luciano Foschi per Lecco Feralpisalò: spazio a una difesa con Marronew, Battistini e Caporale davanti a Saracco, che dovrebbe sostituire il titolare Melgrati. Poi, ecco Guglielmotti o Celjak sulla destra con Lepore insidiato da Giudici a sinistra, in mezzo al campo Sersanti e Tenkorang sfidano Crociata e Galli con Ionita che invece potrebbe essere confermato. Nel reparto avanzato Di Stefano e Nowakovich sono stati titolari a Modena: per questa sera Eusepi e Doudou Mangni potrebbero avere le due maglie dal primo minuto.

Stefano Vecchi si affida al 4-3-3: possibile che Mattia Tonetto giochi a destra per Martella, con Gaetano Letizia dall’altra parte. Pizzignacco è il portiere, Ceppitelli va verso una maglia da titolare al posto di Pilati o Bacchetti. In mezzo ci sono Hergheligiu e Zennaro: rischiano il posto tutti con uno tra Balestrero, Fiordilino e Kourfalidis che potrebbe comunque essere confermato, anche davanti possibili avvicendamenti perché Sau e La Mantia scalpitano, da valutare chi starebbe fuori tra Parigini, Butic e Di Molfetta.

QUOTE E PRONOSTICO

A margine della diretta di Lecco Feralpisalò, e per un pronostico sul match, diciamo anche quali sono le quote che l'agenzia Snai ha previsto sulla partita valida per la partita nella 7^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,55 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una vincita che corrisponde a 3,05 volte la vostra giocata, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, equivalente a 2,90 volte la cifra investita su questa sfida.











