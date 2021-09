Diretta/ Lecco Feralpisalò streaming video tv: blucelesti in ascesa (Serie C)

DIRETTA LECCO FERALPISALO’: PARTITA DA “X”

Lecco Feralpisalò, in diretta domenica 19 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie C. Era iniziato con una sconfitta in casa della Pro Vercelli il cammino del Lecco, che da allora è stato però tutto in ascesa. I blucelesti hanno prima calato il poker in casa contro il Legnago Salus, quindi hanno espugnato sabato scorso il campo della Giana Erminio, gol decisivo messo a segno da Tordini in apertura di match, con una nuova vittoria che lancerebbe i lecchesi verso il vertice della classifica.

La Feralpisalò ha invece pareggiato in casa nell’ultimo match di campionato contro il Mantova, quindi i Leoni del Garda sono stati costretti ad alzare bandiera bianca in Coppa Italia in un pur combattuto match vinto 3-2 dalla Juventus U23. Servirà un passo diverso per dimostrare di poter competere sin dall’inizio in classifica con le migliori del girone. Le due formazioni tornano ad affrontarsi sul campo del Lecco in campionato a 10 anni e mezzo dall’ultima volta, vinse 1-3 la Feralpisalò il 10 aprile 2011.

DIRETTA LECCO FERALPISALO’ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Feralpisalò non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO FERALPISALO’

Le probabili formazioni di Lecco Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Mauro Zironelli schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pissardo; Battistini, Marzorati, Enrici; Masini, Lora, Kraja, Giudici; Buso, Iocolano; Petrovic. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gelmi, Bergonzi, Legati, Suagher, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Balestrero; Spagnoli, Miracoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Rigamonti-Ceppi di Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

