DIRETTA LECCO FERALPISALO’, SQUADRE MOLTO DISTANTI IN CLASSIFICA

Parte domenica 9 marzo 2025 alle ore 13:30 la diretta Lecco Feralpisalò. Presso lo Stadio Rigamonti Ceppi i padroni di casa proveranno a conquistare punti importanti in ottica salvezza essendo adesso in quindicesima posizione. I trentatre punti sin qui racimolati non sono sufficienti per pensare di mantenere la categoria anche nella prossima stagione visto che anche la Triestina, che era anche stata penalizzata di un punto dalla Federazione, ha ottenuto lo stesso bottino ma si trova alle loro spalle ed occupa dunque la prima casella valida per i playout.

Il pareggio maturato contro la Pergolettese dello scorso weekend permette ora ai manzoniani di cercare di scavalcare la Pergolette e l’Arzignano sebbene debba guardarsi le spalle dall’eventuale ritorno della Pro Vercelli. Sta invece decisamente meglio la formazione ospite, sempre stabilmente terza in classifica con i suoi cinquantacinque punti. I Leoni del Garda non rischiano di venire raggiunti tanto presto dall’Albinoleffe così come non dovrebbero nemmeno agganciare tanto facilmente il Vicenza, essendo equidistante undici lunghezze da entrambe le compagini.

DIRETTA LECCO FERALPISALO’ INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà possibile seguire la diretta Lecco Feralpisalò lontano dallo stadio poichè verrà trasmessa in chiaro da RAI Sport sul canale 58 del digitale terrestre. La gara sarà offerta anche in streaming sul sito della RAI ed a pagamento invece su Sky tramite Sky Go e sul canale Sky Sport 252.

DIRETTA LECCO FERALPISALO’, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 3-5-2 con Furlan, Martic, Battistini, Ferrini, Grassini, Frigerio, Marino, Attys, Kritta, Galeandro e Sipos potrebbe essere revisionato dal tecnico Federico Valente per i padroni di casa se valutiamo le probabili formazioni della diretta Lecco Feralpisalò. Il modulo 3-4-2-1 con Rinaldi, Balestrero, Pasini, Rizzo, Cabianca, De Francesco, Zennaro, Di Marco, Cavuoti, Di Molfetta e Santini potrebbe invece essere ancora una soluzione felice per mister Diana ed i suoi verdazzurri.

DIRETTA LECCO FERALPISALO’, LE QUOTE

Sembra esserci un favorito per l’esito finale della diretta Lecco Feralpisalò a giudicare dalle quote fornite dalle varie agenzie. Se consideriamo nello specifico quanto proposto da Sisal, possiamo allora dire che gli ospiti hanno i margini più ampi per portarsi a casa i tre punti in palio con il segno 2 pagato appunto a 1.90. I padroni di casa dovranno invece sudare parecchio per ottenere la vittoria con l’1 fissato a 4.00 ed avrebbero piuttosto maggiori possibilità di chiudere all’attivo con un solo punto, dato l’x del pareggio a 3.15.