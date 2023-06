Diretta Lecco Foggia/ Risultato live, streaming video tv: Finale per la Serie B! (18 giugno 2023)

DIRETTA LECCO FOGGIA: I LOMBARDI SOGNANO L’IMPRESA, SERIE B A UN PASSO!

Lecco Foggia, in diretta domenica 18 giugno 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valida come finale di ritorno dei play off di Serie C. È il momento della verità con la maratona dei play off di Serie C che arriva alla conclusione: si riparte dalla contestatissima vittoria del Lecco in casa del Foggia nel match d’andata, con i Satanelli che hanno protestato anche in maniera ufficiale verso l’arbitraggio dell’arbitro Bonacina, in una sfida decisa nel finale da una punizione capolavoro di Lepore.

C’è tanto in gioco: il Lecco punta sulla spina dei suoi tifosi per ritrovare la Serie B dopo 50 d’assenza, ultima frequentazione della cadetteria nel 1973 per una squadra della nobile provincia calcistica lombarda che fino a metà degli anni ’60 ha giocato anche in Serie A. Dall’altra parte il Foggia manca dalla Serie B solo dal 2019, passando però attraverso un fallimento e risalendo dunque dalla Serie D. Dopo tante rimonte epiche in questa play off i Satanelli cercano l’ultima impresa, con il Lecco che potrebbe però concretizzare un obiettivo quasi impensabile a inizio stagione.

DIRETTA LECCO FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Foggia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, una ribalta di lusso per la Serie C, oltre che sul canale 203 della piattaforma satellitare (Sky Sport Football), quindi sarà triplice la diretta streaming video di Lecco Foggia, dal momento che sarà visibile per tutti tramite Rai Play oppure ai rispettivi abbonati tramiti i servizi di Sky Go oppure della piattaforma Eleven. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI LECCO FOGGIA

PROBABILI FORMAZIONI LECCO FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Lecco Foggia, match che andrà in scena allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Per il Lecco, Luciano Foschi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Melgrati; Lepore, Bianconi, Celjak; Galli, Zuccon, Girelli, Zambataro, Tordini; Pinzauti, Buso. Risponderà il Foggia allenato da Delio Rossi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Dalmasso; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Frigerio, Di Noia, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye.

LECCO FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lecco Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finale di ritorno dei play off di Serie C. La vittoria del Lecco con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.











