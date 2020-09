Diretta Lecco Giana Erminio/ Streaming video e tv: debutto per Cesare Albè (Serie C)

DIRETTA LECCO GIANA ERMINIO: SFIDA LOMBARDA

Lecco Giana Erminio, diretta dall’arbitro Adalberto Fiero, è la partita in programma oggi, sabato 26 settembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. E’ dunque con la diretta tra Lecco e Giana Erminio che si aprono ufficialmente i battenti per la nuova stagione 2020-21 della Serie C: una bella sfida tutta lombarda dunque per il girone A del nuovo campionato, il primo post lockdown, che pure si annuncia ben ricca di colpi di scena. Fin dalla prima giornata infatti le formazioni di D’Agostino e di Cesare Albè hanno intenzione di dare spettacolo e dunque con un’ottima prestazione di mettersi finalmente alle spalle un’estate certo non sempre facile. Non è stato infatti un preseason molto soddisfacente per il Lecco, che nei pochi test estivi a cui si è sottoposto, alcuni che di grande prestigio, ne è sempre uscito con le ossa rotte e con tanti dubbi in vista di questa stagione di campionato. La Giana Erminio invece è stata tra i club che nel pieno dell’estate ha dovuto tornare in campo per concludere il campionato Serie C 2019-20, dovendo disputare, per la precisione i play out salvezza. Qui la squadra biancazzurra se le cavata, ma davvero per un soffio, costringendo l’Olbia alla retrocessione in Serie D: la squadra di Albè però se l’è davvero vista brutta. E dalla voglia di riscatto da queste brutte recenti esperienze che sia Lecco che Giana Erminio vogliono ripartire, per dare tutto un altro gusto a questo campionato 2020-21 della Serie C.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Giana Erminio non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO GIANA ERMINIO

Alla vigilia della diretta tra Lecco e Giana Erminio certo ci risulta molto complicato fissare le probabili formazioni del match: siamo infatti in vista della prima giornata di campionato e non scordiamo che entrambi i tecnici ancora non hanno a disposizione delle rose al completo, considerato che è ancora nel vivo la sessione estiva del calciomercato. Volendo però provare comunque a fissare un 11 ecco che in casa del Lecco Mister D’Agostino dovrebbe affidarsi al 3-4-3 visto pure nelle ultime amichevoli, dove dunque dovrebbero trovare dal primo minuti posto in difesa Merli Sala, Malgrati e Capoferri. Per la mediana i primi nomi che si candidano a una maglia da titolare sono Marotta e Galli, mentre dovrebbe essere la coppia Celjak-Purro ad adattarsi alle corsie del reparto. In avanti pare poi confermata la maglia di Mastroianni: Capogna e d’Anna saranno al fianco del bomber, ma non scordiamo che dalla panchina scapitano Mangni e Haidara. Sarà un modulo simile quello di Cesare Albè, che di certo questa sera confermerà Acerbis tra i pali: per la difesa si fanno avanti, sicuri di un posto dal primo minuto Madonna, De Maria e Pinto, ma sono grandi ballottaggi in corso per gli altri posti nello schieramento. In avanti pare poi sicuro della maglia da titolare solo Perna.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo infine leggere anche il pronostico della sfida tra Lecco e Giana Erminio, ecco che alla viglia del big match sono i padroni di casa i netti favoriti. Il portale di scommesse Eurobet nell’1×2 ha infatti fissato a 1.95 il successo del Lecco, contro il 3.70 della vittoria della Giana: il pareggio pagherà la posta invece a 3.25.



