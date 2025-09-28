Analisi della diretta Lecco Giana Erminio, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA LECCO GIANA ERMINIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci avviciniamo sempre di più alla diretta di Lecco Giana Erminio, ma prima di immergerci nel rettangolo verde di questa sfida, vediamo un po’ di statistiche per capire a livello di trend cosa andremo a vedere in questa sfida. I blucelesti arrivano con numeri offensivi importanti: xG 1.50, sette tiri nello specchio in media e una percentuale di realizzazione che supera il 17%. La Giana, invece, si distingue per equilibrio e corsa: percorre circa 111 km a partita, segno di una squadra che fa dell’intensità e dell’organizzazione la propria arma migliore, pur rimanendo più bassa nelle statistiche offensive (xG 1.05 e quattro tiri in porta di media).

Sul fronte corner, Lecco primeggia con oltre sei calci d’angolo per match, mentre la Giana si ferma a tre. Numeri che confermano come i padroni di casa abbiano una maggiore spinta in avanti, ma non potranno permettersi cali di concentrazione contro una squadra capace di ribaltare l’inerzia con il pressing e la corsa. Numeri davvero molto interessanti, adesso passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Lecco Giana Erminio, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Lecco Giana Erminio, dove vedere la partita in streaming video

La diretta Lecco Giana Erminio potrà essere seguita nello stesso modo o in presenza dalla struttura o in maniera più comoda da casa propria ma solo per chi è cliente di Sky Sport visto che dalle 20.30 sui suoi canali Sky Sport Mix e Sky Sport (canale 253) la partita sarà trasmessa, oltre a questa possibilità poi c’è sempre quella dello streaming per cui bisognerà utilizzare SkyGo o NowTv.

Lecco Giana Erminio, biancocelesti in difficoltà

Allo Stadio Rigamonti-Ceppi è in programma la diretta Lecco Giana Erminio valida per la settima giornata del girone A di Serie C e che permetterà di vedere all’opera una delle squadre più interessanti della competizione nonché una di quelle che stanno dominando il campionato, i padroni di casa, i blucelesti dopo una stagione che li ha visti lottare per le zone centrali della classifica sono partiti fortissimi e senza perdere hanno già collezionato 16 punti che gli permettono di essere al secondo posto ma a pari merito con l’attuale capolista, arrivano alla sfida mantenendo la striscia di risultati positivi intatta grazie alla vittoria 0-1 in casa della Pro Vercelli.

Per i biancazzurri invece la stagione è al contrario rispetto a quella dello scorso anno dove sono arrivati dei playoff con una qualificazione abbastanza tranquilla e che ha permesso di superare diversi turni anche battendo squadre più attrezzate, in questa stagione però stanno faticando a trovare risultati favorevoli e ora, dopo la sconfitta 1-3 contro la Virtus Verona, si trovano nella zona playout della classifica.

Lecco Giana Erminio, probabili formazioni

Pochi cambi dovremmo vedere per la diretta Lecco Giana Erminio rispetto alla scorsa uscita stagionale per i blucelesti che Federico Valente schiererà nuovamente con il 3-5-2 con Furlan tra i pali, Battistini, Tanco e Ferrini come linea di difesa, Pellegrino e Kritta sulle fasce con Mallamo, Zanellato e Metlika in mezzo al campo, Galeandro in coppia con Sipos come riferimento avanzato.

Qualche differenza ce la si aspetta invece per i biancazzurri nonostante il modulo scelto da Vinicio Espinal dovrebbe tornare il 4-4-2 che ha portato l’unico trionfo e in cui ci saranno Zenti come portiere, Alborghetti, Piazza, Colombara e Albertini come difensori, Ruffini, Marotta, Beretta e Lamesta come centrocampisti e gli attaccanti Capelli e Gabbiani.

Lecco Giana Erminio, quote e pronostico finale

Dando uno sguardo ai siti di scommesse come Sisal per la diretta Lecco Giana Erminio si può notare come i blucelesti siano la squadra che secondo tutti ha la maggior probabilità di ottenere i tre punti per via della posizione migliore in classifica e la capacità di evitare i gol messa in mostra in questo inizio di stagione, per questo la loro vittoria è data solo a 1.95.

Per la vittoria dei biancazzurri invece il valore cresce fino a 3.59, quello più alto di tutti anche se non di molto, il pareggio infatti è molto simile visto che la sensazione è che i padroni di casa avranno la meglio, ed è infatti fissato a 3.20.