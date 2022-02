Diretta Lecco Giana Erminio/ Streaming video tv: derby lombardo (Serie C)

DIRETTA LECCO GIANA ERMINIO: MOTIVAZIONI DIFFERENTI

Recupero di Serie C tra Lecco e Giana Erminio in programma oggi, mercoledì 23 febbraio alle 18:00 presso lo Stadio Rigamonti–Ceppi di Lecco. La sfida, valida per la 22esima giornata di Serie C Girone A, andrà in scena proprio oggi.

Come arrivano le due formazioni all’impegno di campionato? Il Lecco è settimo in classifica con 38 punti in 27 gare disputate. I lombardi sono dunque in zona playoff e sperano di rimanerci da qui al termine della stagione. Situazione differente per la Giana Erminio, che invece occupa il 19esimo e penultimo posto in classifica, con 24 punti in 27 gare. Il rischio di retrocessione diretta c’è e per questo 3 punti sarebbero fondamentali, ma non sarà facile.

DIRETTA LECCO GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile vedere la diretta di Lecco Giana Erminio in tv? La gara non sarà data in chiaro da Rai Sport e non rientra neppure nel palinsesto di Sky Sport. Ecco allora che l’unico modo per seguire live la sfida sarà guardarla su Eleven Sports, canale che detiene in esclusiva i diritti della Serie C. Il match in onda oggi alle 18.00 si potrà vedere quindi soltanto sulla piattaforma streaming o su tv, o su tablet o su smartphone. L’abbonamento alla piattaforma si può stipulare mensilmente o annualmente. Possibile anche acquistare la singola partita.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO GIANA ERMINIO

La diretta di Lecco Giana Erminio comincerà alle 18:00. Scopriamo le probabili formazioni del match valido per la 22esima giornata di Serie C. De Paola dovrebbe puntare sul 3-4-3 mentre gli ospiti dovrebbero rispondere con un 4-3-1-2:

LECCO (3-4-3): Pissardo; Capoferri, Marzorati, Sala; Zambataro, Masini, Kraja, Celjak; Iocolano, Giudici, Ganz. All. De Paola

GIANA ERMINIO (4-3-1-2): Zanellati; Perico, Bonalumi, Magli, Colombini; Ferrari, Cazzola, Panatti; Tremolada; A. Corti, Perna. All. Contini.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Come finirà la sfida in diretta tra Lecco e Giana Erminio? Eurobet quota l’1 dei padroni di casa a 1.60, vedendo dunque come probabile la loro vittoria. L’X è invece data a 3.50. Il 2 del club ospite è invece dato a 5.80 e dunque visto come meno probabile dai bookmakers. Avranno ragione le quote scommesse o la sfida valida per il recupero della 22esima giornata ci riserverà delle sorprese? Lo scopriremo presto!

