DIRETTA LECCO GIANA ERMINIO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Lecco Giana Erminio ha molti spunti interessanti per quanto riguarda il lato delle statistiche: la Giana Erminio ha una media realizzativa leggermente superiore e una percentuale di vittorie più alta, il che suggerisce una maggiore capacità di concretizzare le occasioni rispetto al Lecco, che invece segna meno e vince meno frequentemente. A livello difensivo, il Lecco concede più gol rispetto agli ospiti, ma non in maniera eccessiva. Entrambe le squadre tendono a disputare partite con almeno due reti segnate, ma la Giana ha una percentuale di Over 2.5 leggermente superiore, indicando che i suoi match possono essere più spettacolari.

Dal punto di vista disciplinare, il Lecco accumula molti più cartellini rispetto alla Giana Erminio, con una media gialli più alta e un gioco probabilmente più aggressivo. Anche il numero di clean sheet è simile, segno che nessuna delle due difese è particolarmente solida. Adesso via al commento live della diretta di Lecco Giana Erminio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LECCO GIANA ERMINIO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Si potrà seguire la diretta Lecco Giana Erminio in televisione sul canale Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Occorre dunque essere abbonati a Sky per seguire la sfida che verrà mandata in onda pure in streaming sull’app di Sky Go. In alternativa basterà iscriversi a Now per utilizzare Now Tv.

LECCO GIANA ERMINIO, PADRONI DI CASA SEMPRE IN BILICO

E’ programmata per lunedì 31 marzo 2025 alle ore 20:30 la diretta Lecco Giana Erminio. Presso lo Stadio Rigamonti Ceppi i blucelesti continuano a cercare di rimanere fuori dalla zona retrocessione essendo attualmente al quindicesimo posto nella classifica del girone A con trentasette punti. La prima casella valevole per i playout, occupata ora dalla Pro Vercelli, dista appena una lunghezza mentre la Triestina è lontana invece solo quattro punti. Per queste ragioni sarebbe utile che il Lecco non si limitasse a strappare un nuovo pareggio, l’ennesimo dopo anche quello dell’ultimo turno maturato in trasferta contro la Virtus Verona, ma piuttosto tentare di tornare alla vittoria.

Davanti ai manzoniani ci sono il Lumezzane e la Pergolettese nel giro di appena due punti e quindi potrebbero anche essere facilmente scavalcate se dovesse verificarsi la combinazione di risultati più utile al Lecco. Gli ospiti sono invece in settima posizione solitaria con i loro quarantasette punti. La Giana ha recentemente sconfitto la Triestina con un netto 3 a 0 e può puntare a sorpassare sia il Renate che il Trento, entrambe a quota cinquanta. Tuttavia, i biancazzurri devono pure prestare molta attenzione alle inseguitrici con Virtus Verona ed Atalanta Under 23 pronte a scalzarli in graduatoria.

DIRETTA LECCO GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Lecco Giana Erminio suggeriscono l’impiego del modulo 3-5-2 con Furlan, Battistini, Marrone, Ferrini, Kritta, Zanellato, Frigerio, Marino, Cavallini, Galeandro e Sipos in avvio da parte di mister Federico Valente per i manzoniani. I biancazzurri guidati in panchina dal tecnico Andrea Chiappela dovrebbero invece cominciare l’incontro utilizzando il 4-3-1-2 con Mangiapoco, Alborghetti, Ferri, Scaringi, Previtali, Nichetti, Pinto, Marotta, Lamesta e Stuckler da titolari.

DIRETTA LECCO GIANA ERMINIO, LE QUOTE

Le quote emesse dalle agenzie di scommesse per la diretta Lecco Giana Erminio ci fanno capire quanto l’esito finale di questa sfida non sia poi così del tutto scontato. Stando per esempio al pronostico offerto da bookmakers come Snai, i padroni di casa dovrebbero essere leggermente favoriti nella corsa al successo visto che l’1 viene pagato a 2.55. Gli ospiti hanno invece qualche possibilità in meno di trionfare considerando che il segno 2 è quotato appunto a 2.65. L’alternativa meno probabile è infine rappresentata dal pareggio, con l’x fissato a 2.90.