Diretta/ Lecco Juventus U23 (Serie C) streaming video e tv: caccia alle zone nobili

DIRETTA LECCO JUVENTUS U23: PER PUNTARE IN ALTO

Lecco Juventus U23, in diretta domenica 28 febbraio 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C. Caccia alle zone nobili della classifica da parte di entrambe le formazioni: il Lecco non finisce più di stupire dopo il successo di Piacenza che ha consolidato il quarto posto per i blucelesti, a -3 dalla Pro Vercelli terza. Lombardi in serie positiva ormai da ben 9 incontri di campionato e lanciati verso un posto da protagonisti nella griglia dei play off.

La Juventus U23 è stata invece costretta a frenare contro Pro Vercelli e Lucchese nelle ultime due partite disputate, raccogliendo solamente un punto contro queste avversarie. Dopo 9 gol in due partite contro Livorno e Albinoleffe si sono dunque raffreddati gli entusiasmi dei giovani bianconeri, che non sono riusciti a migliorare una classifica che ora li vede settimi in classifica, a -4 proprio dal Lecco in una graduatoria che resta comunque molto corta e aperta a ogni sviluppo.

DIRETTA LECCO JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lecco Juventus U23 non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della sfida tra Lecco e Juventus U23 allo stadio Rigamonti-Ceppi. I padroni di casa allenati da Gaetano D’Agostino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Pissardo; Marzorati, Melgrati. Cauz; Nannini, Foglia, Marotta, Lora, Azzi; Iocolano, Mastroianni. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Zauli con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Nocchi, Barbieri, Gozzi, Capellini, De Marino; Leone, Ranocchia; Ake, Rafia, Correia; Marques.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Lecco Juventus U23: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.20 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.15 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.30 volte l’importo scommesso.

