Diretta Lecco Juventus U23/ Streaming video e tv: bianconeri lanciati (Serie C)

Lecco Juventus U23, che verrà diretta da Maria Marotta e si gioca mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Non si ferma la crisi del Lecco che perdendo in casa dell’Albinoleffe domenica scorsa ha incassato la quarta sconfitta consecutiva, restando così penultimo in classifica a braccetto con il Giana Erminio, con due soli punti di vantaggio sulla Pergolettese ultima in classifica. La Juventus U23 invece dopo il colpo in casa della Pianese è passata anche ad Alessandria contro il Renate, riuscendo così ad assestarsi a metà classifica con due vittorie consecutive che hanno cambiato il volto dell’inizio di stagione dei giovani bianconeri, che avevano tentennato in diverse occasioni prima di questo cambio di marcia.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lecco Juventus U23, mercoledì 23 ottobre 2019, non sarà trasmessa in diretta tv sui canali disponibili in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Elevensports trasmetterà in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite la sua applicazione per gli abbonati che si collegheranno tramite smart tv, tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO JUVENTUS U23

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Lecco Juventus U23, mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 18.30 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie C nel girone A, che si svolgerà in un turno infrasettimanale. I padroni di casa del Lecco, guidati in panchina da Gaetano D’Agostino, schiereranno un 3-4-1-2: Safarikas; Vignati, Bastrini, Malgrati; Giudici, Nacci, Moleri, Pastore; Strambelli; Chinellato, Fall. Risponderà la Juventus U23 guidata in panchina da Fabio Pecchia schierata con un 4-3-3: Nocchi; Rosa, Alcibiade, Coccolo, Beruatto; Toure, Clemenza, Muratore; Zanimacchia, Mota Carvalho, Olivieri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Lecco e Juventus U23, l’agenzia Snai concede i favori del pronostico alla squadra di casa. Vittoria interna quotata 2.55, quota per l’eventuale pareggio fissata a 3.05 mentre la possibilità di un successo esterno viene quotata 2.70. Per quanto concerne i gol complessivamente realizzati nel corso del match dalle due squadre, quota per l’over 2.5 fissata a 2.10, mentre la quota per l’under 2.5 viene proposta a 1.65.



